نساء آسيويات بين 8 قتلى في إطلاق نار استهدف مراكز تدليك في ولاية جورجيا الأمريكية

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، معظم الضحايا كن نساء من أصول آسيوية

قتل ثمانية أشخاص معظمهم نساء من أصول آسيوية في إطلاق نار وقع في ثلاثة مراكز تدليك في ولاية جورجيا الأمريكية.

وقالت مصادر الشرطة إن إطلاق النار وقع في مركز للتدليك في آكتوورث، وهي مقاطعة تقع شمالي أتلانتا، وفي منتجعين آخرين في المدينة.

وأكدت كوريا الجنوبية في وقت لاحق أن أربعة من الضحايا من أصول كورية.

وقال مسؤولون إن السلطات ألقت القبض على رجل في الحادية والعشرين ويعتقد أنه المشتبه به في جميع الهجمات.

ولم يكشف النقاب بعد عن دوافع عمليات إطلاق النار.

يذكر أن جرائم الكراهية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية قد شهدت ارتفاعا في الشهور الماضية، عقب انتشار خطاب يعتبرهم مسؤولين عن انتشار فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أدان في خطاب له الأسبوع الماضي "جرائم الكراهية الشريرة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية تعرضوا لملاحقات وهجمات وتحولوا إلى كبش فداء".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، كان اثنان من المراكز التي تعرضت للاعتداء في نفس المنطقة

ماذا نعرف عن حوادث إطلاق النار؟

وقعت أولى حوادث إطلاق النار في حوالي الخامسة من عصر الثلاثاء في مركز للتدليك (المساج).

وقال المتحدث باسم الشرطة الكابتن، جاي بيكر، إن شخصين فارقا الحياة في الموقع بينما نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى فارق الحياة اثنان منهم في وقت لاحق.

وقال في وقت لاحق إن الضحايا كانوا امرأتين آسيويتين، امرأة بيضاء ورجلا ابيض، كما جُرح رجل من أصول إسبانية.

وقبل مضي ساعة على الحادث الأول استدعيت الشرطة إلى عملية سلب في مركز تدليك آخر.

"وفور وصول رجال الشرطة اكتشفوا أن ثلاث نساء فارقن الحياة نتيجة إصابتهن بالرصاص"، كما ورد في تقرير الشرطة.

وبينما كان رجال الشرطة في موقع الحادث استدعوا إلى مركز تدليك ثالث قريب، حيث وجدوا أن امرأة قد قتلت.

ونسبت صحيفة "أتلانتا جورنال كونستتيوشن" للشرطة القول إن جميع ضحايا أتلانتا كن نساء آسيويات.

ونشر المحققون الذين اطلعوا على لقطات الكاميرات صور مشتبه به بالقرب من أحد المراكز التي تعرضت للاعتداءات.

وقالت الشرطة إنه بعد مطاردة ألقت القبض على، روبرت آرون لونغ، من وودستوك في جورجيا، على بعد 240كيلومترا من أتلانتا.

وقال الكابتن بيكر إن المحققين كانوا واثقين أن شخصا واحدا نفذ جميع الهجمات.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ألقت الشرطة القبض على شاب يشتبه بتنفيذه الهجمات

ماذا كانت ردود الفعل؟

تقول السلطات إنه من المبكر الافتراض أن الضحايا قتلوا على خلفية عرقية.

ووصفت منظمة تدافع عن حقوق الإنسان ما حصل بأنه "مأساة فوق الوصف".

وقالت في تغريدة على تويتر "الآن تعيش الجاليات الأمريكية من أصول آسيوية في خوف، ويجب التعامل مع هذا الوضع".

وقال بن كرامب، وهو محام بارز في قضايا الحقوق المدنية، على موقع تويتر "عمليات القتل المأساوي في أتلانتا اليوم تؤكد الحاجة إلى تعزيز حماية الأمريكيين الذين ينتمون إلى أقليات مهمشة".

وقالت شرطة أتلانتا إنها ستعزز الدوريات في محيط المراكز الشبيهة لتلك التي تعرضت للهجمات.

وأثنى حاكم جورجيا، برايان كيمب، على مسؤولي الأمن لاستجابتهم لحوادث إطلاق النار وقال إنه "يصلي من أجل الضحايا".