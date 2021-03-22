فيضانات أستراليا: إجلاء الآلاف مع تزايد هطول الأمطار في نيو ساوث ويلز

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تضررت المدن الواقعة على ساحل نيو ساوث ويلز مثل بورت ماكواري بشدة

أجلي حوالي 18 ألف أسترالي بسبب الفيضانات في ولاية "نيو ساوث ويلز"، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في الساحل الشرقي لأستراليا.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام في فيضان الأنهار والسدود حول سيدني - عاصمة الولاية - وفي جنوب شرق كوينزلاند.

ويقول مسؤولون إن "الحدث الذي يقع مرة واحدة كل 50 عاما" قد يستمر طوال الأسبوع، وحثوا المواطنين على توخي الحذر.

وعرض رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، تقديم مساعدات مالية لمن أجبروا على النزوح عن منازلهم.

وقال لمحطة 2GB الإذاعية في سيدني يوم الاثنين "إنه وقت اختبار آخر لبلدنا".

ووقعت أضرار واسعة النطاق في المناطق المتضررة، التي يقطنها حوالي ثلث سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، غلاديس بريجيكليان، إن العديد من المجتمعات "التي ضربتها الفيضانات" قد تضررت من حرائق الغابات والجفاف في الصيف الماضي.

وقالت: "لا أعرف أي وقت في تاريخ الولاية شهدنا فيه هذه الظروف المناخية القاسية، بمثل هذا التعاقب السريع وسط جائحة".

ونفذت خدمات الطوارئ ما لا يقل عن 500 عملية إنقاذ، بما في ذلك انقاذ الأشخاص من السيارات. وتم انتشال عائلة واحدة عالقة من منزلها الذي غمرته المياه بطائرة هليكوبتر.

كما أنقذ عمال الإنقاذ أسرة من ضمنها طفل رضيع من الفيضانات في منزلهم في غرب سيدني.

صدر الصورة، WESTERN SYDNEY SES التعليق على الصورة، تم إنقاذ هذا الرضيع مع طفل آخر وأربعة بالغين في غرب سيدني

وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن هطول الأمطار - الذي يصل إلى 1000 ملم في بعض المناطق - كان "غير عادي" في الأيام الأخيرة.

ويوم الإثنين، كانت السلطات أكثر قلقًا بشأن السكان في المناطق المنخفضة شمال وغرب سيدني، ومنطقة سنترال كوست في نيو ساوث ويلز ووادي هوكيسبيري، حيث اجتاح الطقس السيءالمناطق الداخلية.