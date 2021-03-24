فيروس كورونا: بوتين يتلقى اللقاح بعيدا عن أعين الكاميرات

سارة رينسفورد

بي بي سي - موسكو

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، بوتين في سيبيريا في عطلة نهاية الأسبوع

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاح كوفيد - 19، بصورة جزئية لتشجيع الروس الذين ما زالوا مترددين بشدة في الحصول على تلقي الجرعة.

وعلى الرغم من أنه تم تصويره سابقا على ظهور الخيل ومتزحلقا على الجليد ومحلقا مع طيور الكركي السيبيرية، فقد اختار التطعيم خلف أبواب مغلقة.

ولم يحدد الكرملين أي نوع من اللقاح تلقى بوتين.

وقال المتحدث بإسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الهدف كان التأكيد على أن "اللقاحات الروسية الثلاث موثوقة تماما، جيدة جدا وفعالة".

وتجاهل بيسكوف في تصريح لـ بي بي سي الفكرة القائلة أن عرض تلقي بوتين الجرعة، ستساعد في إقناع الغالبية المتشككة من الروس بأن يحذوا حذوه.

أما بالنسبة لتصديق حصول بوتين على اللقاح، فقد قال إن على الناس فقط "أن تأخذ بكلامنا".

ومن المحتمل أن تكون هناك زيادة محدودة في وتيرة التطعيم البطيئة نتيجة لذلك.

ويقول الكرملين إنه تم تطعيم بوتين الآن، من أجل الحصول على "المستوى الضروري من المناعة" للعودة إلى السفر والعمل، قبل الانتخابات البرلمانية في الخريف.

خطط كبرى، فائدة منخفضة

شاركت ابنة الرئيس في تجارب السلامة على لقاح سبوتنيك، لكن بوتين ذاته بدا حذرا بشكل غريب إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه يوصي الآخرين بشدة بالحصول عليه.

وقال بوتين، البالغ من العمر 68 عاما، في البداية أنه انتظر حتى تم اعتباره آمنا لمن هم فوق 65 عاما. في وقت لاحق قال إنه سينتظر الخريف عندما يتمكن أطباؤه من إدخال جرعة كوفيد - 19 في "جدول التطعيم" الخاص به.

كما قال بوتين لمجموعة من محرري الأخبار الروس إنه لن يكون "قردا يقدم استعراضا" يحصل على اللقاح أمام كاميرات التلفزيون، مما فاجأ الكثيرين بخجله المفاجئ من الكاميرا.

وكشف بوتين يوم الإثنين أن 6.3 مليون روسي تلقوا حتى الآن جرعة واحدة من لقاح كوفيد منذ أن أصبح أول زعيم في العالم يعلن عن تطعيم "واسع النطاق" في ديسمبر/كانون الأول. هذا يمثل حوالى 5٪ فقط من السكان البالغين.

وهدفه هو حماية 60٪ من البالغين بحلول يوليو/تموز، وهو ما يكفي لـ "المناعة الجماعية" لوقف انتشار الفيروس. لكن هذا سيتطلب زيادة معدل التطعيم الحالي من بضعة آلاف فقط إلى أكثر من 700 ألف كل يوم، وهذه مجرد جرعة واحدة من اللقاح.

وعلى الرغم من أن روسيا تروّج لجرعة لقاح سبوتنيك، باعتبارها الأولى والأفضل في العالم، فإن الفائدة في البلاد منخفضة ومتراجعة.

ويشير استطلاع أجرته مؤسسة ليفادا - سنتر إلى أن عدد الروس الذين يعارضون الحصول عليه ارتفع إلى 62٪ في فبراير/شباط، فقد أشار معظمهم إلى مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة على الرغم من حقيقة أن سبوتنيك أثبت أنه آمن وفعال بنسبة 92٪ في التجارب.

كما يرى الكثيرون أنه لا توجد حاجة ملحة للحماية. لا يوجد إغلاق في روسيا منذ ربيع 2020، وعدد الإصابات الجديدة آخذ في الانخفاض حاليا، وبالكاد يتم ذكر عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 19.

ووصل العدد اليومي إلى 95 ألف و818 إصابة، على الرغم من أن عدد الوفيات الزائدة المسجلة حتى الآن أعلى بنحو أربعة أضعاف.

التعليق على الصورة، سجل هؤلاء المتقاعدون في بيرم للحصول على لقاح كوفيد لكن الإمدادات كانت محدودة

طموح عالمي

في غضون ذلك، يتزايد الحماس للقاح الروسي في الخارج.

يوم الثلاثاء، أصبحت فيتنام الدولة رقم 56 التي تسجل سبوتنيك، وتقول روسيا إنها أبرمت صفقات لتزويد 700 مليون جرعة من اللقاح للخارج.

لكن من غير الواضح متى يمكن تلبية هذا الطلب.

وتخطط روسيا لنقل تقنية الإنتاج إلى الخارج، لكن داعم سبوتنيك، صندوق الاستثمار المباشر الروسي، لن يجيب على أسئلة حول أي إمداد حالي من منشآت خارجية أو أهدافه.

وفي مكالمة مع العلماء والمنتجين يوم الإثنين، كان الرئيس بوتين مليئا بالثناء على إنجازاتهم مع ثلاثة لقاحات روسية مسجلة الآن للاستخدام في حالات الطوارئ، بما في ذلك إبيفاك كورونا وكوفي فاك.

وتم للتو توزيع دفعة من إصدار جديد من سبوتنيك لا يحتاج إلى تجميد، واختتمت التجارب على سبوتنيك لايت ذات الجرعة الواحدة.

لكن ثبت أن زيادة الإنتاج أمر معقد.

ومن المقرر أن يرتفع إجمالي إنتاج اللقاح إلى 12.5 مليون "وحدة" من جرعتين في مارس/آذار، وفقا لوزارة الصناعة، مع إضافة خمسة ملايين وحدة إضافية في أبريل/نيسان.

ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن نقص في بعض المناطق الروسية.