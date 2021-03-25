جو بايدن يقول إنه سيرشح للرئاسة ثانية في 2024 ويشكك في إمكانية الخروج من أفغانستان مطلع مايو/ أيار

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، أشاد بايدن بعملية التلقيح في بلاده

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رغبته في الترشح لفترة رئاسية ثانية في عام 2024، وأكد أن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان لن يكون في موعد 1 مايو/ أيار الذي حددته إدارة سلفه دونالد ترامب.

وأشاد في أول مؤتمر صحفي له رئيسا بما أنجزته الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، قائلا إن هدفه هو تلقيح 200 مليون شخص بنهاية 100 يوم له في البيت الأبيض.

كما كشف أن خطة الإنقاذ التي وضعها في مواجهة تبعات جائحة كورونا اقتصاديا قدمت مساعدات مالية لأكثر من 100 مليون أمريكي.

ولكنه استبعد بشدة أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد الذي حددته إدارة ترامب، قائلا إنه: "من الصعب الالتزام بموعد 1 مايو /آيار لأسباب تكتيكية"، مضيفا أنه يجري مشاورات مع حلفاء الولايات المتحدة الذين لهم قوات في أفغانستان بشأن إنهاء الحرب هناك.

"دبلوماسية مشروطة"

أما يخصوص الأزمة مع كوريا الشمالية، التي وصف تجاربها الصاروخية الأخيرة بأنها "انتهاك لقواعد الأمم المتحدة"، فقال: "نجري مشاورات مع حلفائنا وشركائنا بخصوص هذا الأمر وسيكون الرد منا إذا اختاروا هم التصعيد. وسنرد على قدر تصعيدهم".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شكك بايدن في إمكانية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مطلع مايو/ايار

ولكنه قال أيضا: "إنني مستعد لنوع من الدبلوماسية، مشروطة بما يتم عمله في مجال إزالة الأسلحة النووية".

وذكر أنه يتفق مع الرئيس السابق، باراك أوباما، عندما أشار على خلفه ترامب بأن أزمة كوريا الشمالية هي على رأس قضايا السياسة الخارجية الأمريكية.

أما بشأن الصين فبدا بايدن مُخففا للهجة المتشددة التي تحدث بها مساعدوه مع نظرائهم الصينيين في ألاسكا مطلع هذا الشهر.

وشدد على القول: إنه لا يسعى إلى المواجهة مع بكين لكنه لن يسمح بأن تتراجع الولايات المتحدة عن موقع الدولة الأقوى والأغنى في العالم.

صدر الصورة، Pool via Reuters التعليق على الصورة، أول جولة من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في عهد بايدن

"التصدي للعنف ضد الآسيويين"

وعندما سئل عن إطلاق النار في أتلانتا دعا بايدن الأمريكيين إلى الوحدة في وجه الكراهية، وحضهم على التنديد بالعنف الذي يستهدف الآسيويين، قائلا: "إن صمتنا يجعلنا شركاء في الجريمة، ولا ينبغي أن نكون شركاء في الجريمة، بل علينا أن نندد بها، وأن نتحرك ضدها".

"إيواء الأطفال المهاجرين"

وتعهد الرئيس الأمريكي بالتحرك في الأسابيع المقبلة لإخراج الأطفال المهاجرين الموجودين في مراكز مراقبة الحدود، وإعادة تنظيم إجراءات التعامل مع المهاجرين، وإيواء الأطفال في مرافق لائقة وصحية، والتعجيل بدراسة ملفاتهم.