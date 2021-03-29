فيروس كورونا: أكثر من 30 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في بريطانيا

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قالت الحكومة البريطانية إن أكثر من 30 مليون شخص في بريطانيا قد حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا ، وأضافت أنها "واثقة" من أن الجميع سيحصلون على حقنة ثانية في غضون 12 أسبوعًا.

وردا على سؤال حول المخاوف بشأن إمدادات اللقاح ، قال وزير الثقافة، أوليفر دودن: "كنا نعلم دائمًا أن العملية ستعتريها تقلبات، ولكن الجدول الزمني يسير وفق نهج نحترمه".

وتظهر البيانات أن أكثر من 3.5 مليون بالغ قد تلقوا جرعتهم الثانية.

ومن المقرر أن تصل إمدادات من لقاح موديرنا إلى المملكة المتحدة بحلول أواخر أبريل.

وهو اللقاح الثالث من بين سبعة لقاحات طلبتها بريطانيا التي ستتلقى أكثر من 17 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وستعطى جرعته الأولى والثانية مع احترام فارق زمني كما هو الحال مع لقاحي فايزر وأسترازينيكا.

وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية قد حذرت، في وقت سابق من هذا الشهر، من انخفاض كبير في كميات اللقاح المتوفرة في إنجلترا بحلول أبريل المقبل، كما سُجل تأخير في شحنات أسترازينيكا من الهند. بالإضافة إلى توتر العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن توريد اللقاحات.

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وتقول الوزيرة الأولى في إيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، إنها تأمل في أن تمنح بريطانيا كميات من اللقاحات لجمهورية أيرلندا ، لمساعدتها في وقف انتشار العدوى في أيرلندا الشمالية، مؤكدة أنها ستتحدث إلى بوريس جونسون حول الموضوع.

وقال وزير الثقافة ، أوليفر دودن، في حديث إلى برنامج أندرو مار الذي يبث على بي بي سي: "نحن نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بعملية التلقيح وخريطة طريق الخروج من الحجر الصحي تدريجيا.

"سنرى فترات صعود وهبوط - كنا نتقدم للأمام قبل أسبوعين ، لكن هناك بعض البطء الآن".