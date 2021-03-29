لقاح كورونا: مشروع صيني-إماراتي لإنتاج لقاح سينوفارم الصيني في الإمارات

وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الصيني

صدر الصورة، Reuters

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وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره الصيني

أطلقت الإمارات العربية المتّحدة والصين مشروعاً مشتركاً لتصنيع لقاح شركة سينوفارم" الصينية المضادّ لكورونا في الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إنه جرى الأحد "الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح كورونا في الإمارات بين مجموعة جي 42 الإماراتية ومجموعة سينوفارم الصينية".

وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إنّ بكين وأبو ظبي "تدشّنان فصلاً جديداً في تاريخ علاقتهما التاريخية والاستثنائية".

وأضاف خلال حفل شارك فيه نظيره الصيني وانغ يي أنّ المشروع الجديد "يشكّل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة من أجل التصدّي إلى جائحة كوفيد-19 التي تأثّر بها العالم أجمع".

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وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كورونا في كانون الأول/ديسمبر بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر الأميركي-الألماني.

ومنذ ذلك الحين رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني.

والإمارات البالغ عدد سكّانها حوالي 10 ملايين نسمة سجلت أحد أعلى معدلات التطعيم للفرد في العالم بعد إسرائيل.

ومنذ بداية الوباء سُجّلت في الإمارات أكثر من 388 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 1481 حالة وفاة.