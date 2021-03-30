عضو هارب في عصابات المافيا الإيطالية يعود للسجن بسبب فيديوهات للطهي على يوتيوب

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فُرضت إجراءات أمنية مشددة مع بدء محاكمة المئات من أعضاء عصابة ندرانغيتا في يناير / كانون الثاني الماضي

دفعت رغبة أحد أعضاء عصابات المافيا الإيطالية في إظهار مهاراته في الطبخ إلى عودته إلى السجن بعد سبع سنوات من الهرب.

وتعقبت الشرطة الإيطالية مارك فيرين كلود بيارت، البالغ من العمر 53 عاما، من خلال مقاطع فيديو للطهي نشرها على موقع يوتيوب.

وعلى الرغم من حرصه الشديد على إخفاء وجهه، إلا أنه فشل في إخفاء وشم على جسده.

وقُبض على العضو المزعوم في عصابة "ندرانغيتا" في جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء الماضي، وجرى ترحيله الآن إلى إيطاليا.

وقالت الشرطة في بيان إن بيارت كان يعيش حياة هادئة في بلدة بوكا تشيكا.

وهرب بيارت منذ عام 2014، وكان مطلوبا من الشرطة بتهمة تهريب الكوكايين إلى هولندا لصالح جماعة "كاتشيولا" التابعة لمافيا "ندرانغيتا".

وتعتبر عصابة "ندرانغيتا" واحدة من أقوى عصابات الجريمة المنظمة في العالم، نظرا لأنها تسيطر على معظم الكوكايين الذي يدخل أوروبا، ويقع مقرها في كالابريا، جنوب غربي إيطاليا.

ويُعرف رئيس العصابة المزعوم، لويجي مانكوسو، البالغ من العمر 66 عاما، باسم "العم"، ويُعرف أعضاء آخرون بأسماء مستعارة مثل "الذئب" و"فاتي" و"بلوندي".

وأحيلوا جميعا للقضاء في أكبر محاكمة للمافيا تشهدها إيطاليا منذ عقود، إذ يواجه 355 من رجال العصابات والمسؤولين الفاسدين اتهامات بعد تحقيقات طويلة مع عصابة "ندرانغيتا".

وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء في ذلك الوقت أن جلسة الاستماع السابقة للمحاكمة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات لقراءة أسماء المتهمين، وتشمل لائحة الاتهام ارتكاب جرائم قتل، وتهريب المخدرات، والابتزاز وغسيل الأموال.