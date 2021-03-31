كلب الرئيس الأمريكي جو بايدن يعض موظفا آخر في البيت الأبيض

قبل 59 دقيقة

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، هذه هى حادثة العض الثانية التى يتورط فيها الكلب "ميجور" فى البيت الابيض

عض كلب الرئيس الأمريكي "ميجور" شخصا آخر بعد أيام فقط من عودته من التدريب في ولاية ديلاوير بعد حادث عض أول.

يأتي ذلك في أعقاب حادث مماثل في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى، جيل بايدن، إن الشخص خضع للفحص "في إجراء احترازي" من جانب فريق الخدمة الطبية قبل أن يعود إلى العمل.

والكلب "ميجور" هو أصغر كلبين لدى بايدن، وهو من سلالة "جيرمان شيبيرد"، ويعد أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "إنه كلب لطيف".

وأضاف مايكل لاروزا، المتحدث باسم بايدن، عن حادثة يوم الاثنين: "لا يزال ميجور يتأقلم مع محيطه الجديد وقد عض شخصا أثناء سيره".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، اتُّهِم الكلب ميجور بعض أحد أفراد الخدمة الخاصة (عناصر أمنية مكلفة بحماية البيت الأبيض) في وقت سابق من الشهر الجاري

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن أحد موظفي خدمة الحديقة الوطنية تعرض لحادث عض في الحديقة الجنوبية، واضطر إلى التوقف عن العمل لتلقي العلاج، ولم تستجب خدمة الحديقة الوطنية لطلب "سي إن إن" للتعليق على الحادث.

ونُقل الكلبان "ميجور" و"تشامب" ، البالغ من العمر 13 عاما، إلى منزل عائلة بايدن في ويلمنغتون، في ديلاوير، بعد حادثة العض الأولى في 8 مارس/آذار.

وقالت مصادر لشبكة سي إن إن في ذلك الوقت إن "ميجور" كان يقفز وينبح على موظفي البيت الأبيض والأمن وينقض عليهم.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تبنى الرئيس بايدن كلبه ميجور في عام 2018

وقال الرئيس بايدن إن "ميجور" كان يتأقلم مع الكثير من الأشخاص الجدد من حوله، وقال لبرنامج صباح الخير أمريكا (غود مورنينغ أمريكا) في قناة أي بي سي "تنعطف نحو الزاوية وتجد شخصين لا تعرفهما إطلاقا ثم يتحركان، ويتحرك (الكلب ميجور) لتوفير الحماية".

وأضاف: "85 في المئة من الأشخاص (في البيت الأبيض) يحبونه، كل ما يفعله هو أن يلعقهم ويحرك ذيله. لكن ... أدرك أن بعض الأشخاص، لأسباب مفهومة، يخافون من الكلاب".

وتبنت أسرة بايدن، الكلب ميجور، الذي كان جروا صغيرا آنذاك ويبلغ من العمر ثلاث سنوات، من جمعية ديلاوير الخيرية في عام 2018.