فيروس كورونا: وجبة طعام واحدة في طائرة رابضة على المدرج في اليابان تكلف 540 دولارا

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، ANA

تقدم أكبر شركة طيران في اليابان وجبة طعام من وجبات الدرجة الأولى على متن طائرة متوقفة مقابل 540 دولارا للوجبة.

وبدأت شركة خطوط (أول نيبون) الجوية اليابانية في تقديم الخدمة الأربعاء، وأضافت المزيد من فرص الحجز لشهر أبريل بعد بيعها بسرعة.

وتأتي تلك الخدمة في الوقت الذي تسعى فيه شركات الطيران حول العالم في إيجاد حلول مبتكرة لاستغلال الطائرات المتوقفة عن العمل خلال الوباء.

أما أستراليا فتحاول إطلاق طائراتها في الجو بحزمة مساعدات قيمتها 1.2 مليار دولار لتشجيع السفر الداخلي.

وتواجه صناعة الطيران العالمية أصعب تحدياتها على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة، وسط الحجر الصحي الصارم وقيود السفر التي شلت بالفعل بعض شركات الطيران.

وفكر كثيرون في طرق مبتكرة لزيادة إيراداتهم، إذ أثبتت فكرة "الرحلات إلى أي مكان" أنها تحظى بشعبية كبيرة، إلى جانب تناول الطعام على متن الطائرات على الأرض.

وعرضت الخطوط الجوية السنغافورية على رواد المطعم في أكتوبر/تشرين الأول فرصة تناول الغداء على متن طائرة إيرباص إيه 380 رابضة في المطار الرئيسي بالمدينة.

وعلى الرغم من سعر الوجبة الذي يبلغ 380 جنيها إسترلينيا، فقد بيعت تذاكر أول يومين في غضون نصف ساعة من عرضها.

وتجري تجربة تناول وجبة طعام على طائرات شركة إيه إن إيه اليابانية على متن طائرة من طراز بوينغ 777 متوقفة في مطار هانيدا في طوكيو.

وبينما تبلغ تكلفة مقعد الدرجة الأولى في الطائرة 59800 ين، يمكن للرواد تخير تجربة أرخص في درجة رجال الأعمال مقابل 29800 ين.

وصمم فكرة "المطعم بالأجنحة" موظفون أرادوا الاستفادة بشكل أفضل من طائرات الشركة المتوقفة.

وأتاحت الخطوط الجوية البريطانية في الأسبوع الماضي أيضا قائمة وجبات الدرجة الأولى، عبر شركة دو آند كو، شريكها الذي يوفر تلك الوجبات، على الرغم من تخصيص هذه الوجبات للتوصيل إلى المنازل.

وهناك مجموعة مختارة من أربع وجبات مختلفة للطهي في المنازل، كل منها تقدم لشخصين وتبدأ من 80 جنيها إسترلينيا.

في الهواء

أطلقت الحكومة الأسترالية الخميس حزمة بقيمة 1.2 مليار دولار تهدف إلى دفع الناس إلى الإنفاق على السفر المحلي. وستخفض الخطة سعر ما يقرب من 800.000 تذكرة طيران إلى النصف وتستمر حتى نهاية يوليو/تموز.

وأصدرت شركات كوانتس، وفيرجين أتلانتيك، وجيت ستار تذاكر بنصف السعر لأكثر من 20 وجهة. وتجرب كوانتس أيضا تطبيق فكرة تطبيق السفر الرقمي.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الأربعاء، وهو هيئة صناعة الطيران العالمية، إن بطاقة سفر رقمية لنتائج اختبار كوفيد-19 وشهادات اللقاح ستطلق على منصة شركة أبل في منتصف أبريل/نيسان.