مقتل العشرات في حادث خروج قطار عن مساره في تايوان

قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أظهرت صور أشخاصا في عربات أقل تضررا يسيرون على طول مسارات القطارات حاملين أمتعتهم

لقى ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم بينما لا يزال 200 شخص عالقين بعد خروج قطار كان يقل حوالى 500 راكبا عن مساره داخل نفق، الجمعة، فى تايوان.

كما أصيب العشرات من الركاب بجروح، ويحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العديد من العربات التي تضررت بشدة داخل النفق.

وتقول وسائل إعلام محلية إن القطار المكون من ثمان عربات اصطدم بمركبة بناء انزلقت إلى القضبان.

كان القطار، الذي انطلق من العاصمة تايبيه إلى تايتونج، يقل أشخاصا سافروا لحضور مهرجان ديني سنوي يعرف باسم كنس المقابر، الذي يزور فيه الناس قبور أقربائهم وأصدقائهم ويقومون بتزيينها، ويقدمون القرابين لأرواحهم.

وعادة ما يسافر الناس خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه للتعبير عن احترامهم للموتى.

ويعتقد أن كثيرين من الركاب كانوا واقفين لأن القطار كان ممتلئا جدا.

ويعد القطار الذي يحمل الرقم 408، أحد أسرع القطارات انتشارا على شبكة القطارات التي تعتبر آمنة بشكل عام في تايوان، إذ يمكن أن تصل سرعته إلى 130 كم/ساعة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، صعد بعض الركاب إلى سطح القطار للخروج منه

وذكرت أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الإطفاء الوطنية أن 490 شخصا كانوا على متن القطار، وسقط عشرات القتلى والجرحى.

وقد أنقذ حوالى 100 شخص من العربات الأربع الأولى، لكن حوالي 200 آخرين مازالوا محاصرين فى القطار.

وقعت حادثة خروج القطار عن مساره حوالى الساعة 09:00 بالتوقيت المحلى (01:00 بتوقيت غرينتش). وأصدر الرئيس التايواني، تساي إنغ ون، بيانا قال فيه "إن إنقاذ المحاصرين هو أولويتنا القصوى في الوقت الحالي".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سائق القطار من بين القتلى.

وتظهر صور الحادث شاحنة كبيرة مسطحة صفراء اللون، ملقاة على جانب السكة الحديد، حيث يجري العمل في مشروع بناء بالقرب من الطرف الشمالي للنفق.

ومن غير المعروف كيف انزلقت الشاحنة من على الجسر.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تظهر الصورة الشاحنة الصفراء المسطحة على جانب السكة الحديدية

وأظهرت صور أخرى على الإنترنت ركابا يسيرون على طول القضبان مع أمتعتهم أثناء إجلائهم من العربات الأقل تضررا. كما أظهرت ناجين آخرين يتم نقلهم على نقالات وأعناقهم مثبتة بدعامات لإسعافهم.

وقالت إحدى الناجيات لشبكة يو دي إن UDN التايوانية: "شعرت وكأن هناك هزة عنيفة مفاجئة ووجدت نفسي أسقط على الأرض". "لقد كسرنا النافذة وصعدنا إلى سطح القطار حتى نخرج".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تظهر الصورة الجوية ما يبدو أنه شاحنةالبناء الصفراء بالقرب من السكة الحديدية

قد يكون حادث الجمعة أسوأ كارثة للسكك الحديدية في جزيرة تايوان منذ عقود.

إذ أن آخر خروج لقطار عن مساره في تايوان كان في عام 2018، وأسفر عن مقتل 18 شخصا.