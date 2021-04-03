مقتل مُسنِّة بريطانية هاجمها كلبان تسللا إلى حديقة منزلها

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، وضعت باقات من الزهور للتعزية في الحديقة الأمامية لمنزل الضحية.

قالت الشرطة البريطانية إن امرأة تبلغ من العمر 85 عاما لقيت حتفها بعد أن هاجمها كلبان كبيران تسللا إلى حديقتها من منزل مجاور عبر فتحة في السياج.

وتعرضت المرأة لهجوم "متواصل"، الجمعة، أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في منطقة رولي ريجيس بالقرب من مدينة دادلي في مقاطعة ويست ميدلاندز.

وقال الضابط فل أسكويث، من شرطة ويست ميدلاندز، إن وفاتها كانت "مأساوية ومروعة".

وقد أمسكت الشرطة بالكلبين ويجري فحصهما لتحديد سلالتيهما.

كما ألقت القبض على صاحب الكلبين، البالغ من العمر 43 عام، للاشتباه في كونه الشخص المسؤول عن كلاب خطيرة خارج نطاق السيطرة.

وقالت الشرطة إنها أفرجت عنه لاحقا بكفالة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، تتواجد الشرطة في الموقع منذ وقوع الحادث الجمعة

وأضاف أسكويث أن الجيران والعائلات التي تعيش في الجوار استجابوا "بسرعة كبيرة" لاستغاثة المرأة.

ووضعت باقات من الزهور للتعزية في الحديقة الأمامية لمنزل الضحية. وكتب على أحدها رسالة تقول "إرقدي بسلام أيتها الجدة".

وأكد الضباط في وقت سابق أن كلبا عض الضحية، لكن سيجرى تشريح جثتها لتحديد سبب الوفاة.

وقال أسكويث في بيان ألقاه خارج مركز شرطة ويست بروميتش: "اتصل الجيران للإبلاغ عن تعرض امرأة تبلغ من العمر 85 عاما لهجوم كلاب من منزل مجاور.

التعليق على الصورة، الضابط فل أسكويث يؤكد أن ما حدث لا يمثل تهديدا أكبر للسكان

وأضاف "حضر ضباطنا إلى مكان الحادث، لكن الكلاب كانت قد غادرت من خلال فتحة في السياج إلى العقار المجاور، ولسوء الحظ، وعلى الرغم من جهود الأطباء، ماتت السيدة في مكان الحادث".

وأردف "تلى ذلك عملية تهدئة وإمساك الكلبين ونقلهما إلى بيوت آمنة للكلاب حيث سيتم فحصهما لتحديد سلالتيهما".

ووصف أسكويث الكلاب بأنها "كبيرة" لكنه لم يتكهن ما إذا كانت الكلاب محظورة بموجب قانون الكلاب الخطرة أم لا، مضيفا أن عينات من الحمض النووي للكلاب أُخذت لفحصها.