رسما عليها بالخطأ... زائران يشوهان لوحة تبلغ قيمتها نحو 500 ألف دولار
تعرض عمل غرافيتي معروض في كوريا الجنوبية للتخريب من قبل زوجين اعتقدا أن الفرش والطلاء الموضوعة أمام القطعة الفنية مخصصة لاستخدام الزوار.
وقال رئيس المعرض في سيول لوكالة رويترز للأنباء "لقد اعتقدا أنه مسموح لهما فعل ذلك كفن تشاركي وارتكبا خطأ".
وبعدما رصد الموظفون ضربات فرشاة جديدة، حددت لقطات كاميرات المراقبة الشخصين اللذين قاما بالعمل عن طريق الخطأ، وهما رجل وامرأة في العشرينيات من العمر.
وتقدر قيمة القطعة الفنية التي لا تحمل اسما بحوالي 500 ألف دولار.
ورسمها فنان الغرافيتي الأمريكي، جون وان، أمام جمهور في سيول عام 2016.
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وعرضت منذ ذلك الحين في أماكن مختلفة، جنبا إلى جنب مع الطلاء والفرش المستخدمة في الأداء الحي - والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العمل الفني.
وقال كانغ ووك، رئيس المعرض في لوت وورلد مول في سيول، لرويترز: "نجري حاليا مناقشات مع الفنان حول ما إذا كان يجب ترميم اللوحة".
وعثرت الشرطة على الزوجين واستجوبتهما في المعرض. وقرر المنظمون عدم توجيه اتهامات إليهما وأطلق سراحهما.
ودفع الحادث المعرض إلى نصب سياج صغير أمام أعمال الغرافيتي مع لافتات إضافية كتب عليها "ممنوع اللمس".