كيف جُسِّدت شخصية الأميرة ديانا على المسرح وفي السينما؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، NETFLIX/PA MEDIA التعليق على الصورة، في "ديانا" تلعب جينا دي وال دور الأميرة ديانا

قبل افتتاحها رسميا على خشبة المسرح، ستُعرض مسرحية غنائية جديدة عن الليدي ديانا أميرة ويلز، على إحدى خدمات البث، فيما سيكون العمل الأول في عالم المسرح الغنائي.

سيكون "ديانا: ذي ميوزيكل" متاحا على نتفليكس في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، قبل شهرين من افتتاحه في برودواي المقرر في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وكانت المسرحية الغنائية، التي تواكب حياة ديانا منذ كانت عروسا شابة خلال زواجها من الأمير تشارلز إلى وفاتها، في مرحلة العروض التمهيدية عندما أغلقت المسارح في نيويورك العام الماضي.

وصوّر أداء للعرض - الذي كتب موسيقاه عازف الأورغ في فريق "بون جوفي" ديفيد براين – أثناء فترة الإغلاق العام.

وتؤدي الممثلة البريطانية، جينا دي وال، دور ديانا التي وصفت المسرحية الغنائية بأنها "قصة نضج" عن امرأة "تعثر على قوتها".

وهي ليست بأي حال من الأحوال أول ممثلة تلعب دور الأميرة التي لا تزال حياتها وموتها يثيران الخيال الشعبي.

وقد تبدو نتفليكس موطنا مثاليا لـ"ديانا: ذي ميوزيكل"، نظرا لأن عملاق البث هو أيضا منتج المسلسل الدرامي الملكي "ذ كراون".

وشهد الموسم الأخير قيام إيما كورين بدور ديانا الشابة في حلقات تصور السنوات الأولى لزواجها من ملك بريطانيا المستقبلي.

صدر الصورة، Netflix التعليق على الصورة، فازت إيما كورين بجائزة غولدن غلوب عن عملها في مسلسل "ذي كراون"

ونالت الشابة البالغة من العمر 25 عاما إشادة كبيرة بأدائها الحائز على جائزة غولدن غلوب والذي شهد مشهد التزلج في قصر باكنغهام وغناء "أول آي أسك أوف يو" من "ذي فانتوم أوف ذي أوبرا".

مع ذلك، عندما يعود "ذ كراون" في موسمه الخامس، ستلعب دورها الأسترالية إليزابيث ديبيكي، التي اشتهرت في "تينيت" و"ويدووز".

وقبل أن تصل ديانا التي تؤديها ديبيكي إلى شاشاتنا، ستتاح لرواد السينما والمشاهدين الملكيين على حد سواء الفرصة لتقييم تجسيد آخر لديانا من قبل كريستين ستيوارت بطلة فيلم "تويلايت".

وتقوم الممثلة الأمريكية حاليا بتصوير "سبنسر"، الذي يقدم لمحة عن الحالة الذهنية للأميرة خلال عطلة عيد الميلاد في ساندرينغهام في عام 1991.

وفقا لفيلم بابلو لارين، خلال هذه الزيارة إلى المقر الملكي في نورفولك، قررت ديانا ترك تشارلز الذي يؤدي دوره هنا بولدارك جاك فارثينغ.

صدر الصورة، STX INTERNATIONAL التعليق على الصورة، ستقوم كريستين ستيوارت بطلة سلسلة "توايلايت" بتجسيد الأميرة ديانا في فيلم "سبنسر"

وفي العام الماضي، قالت ستيوارت لمقدم البرامج الحوارية جيمي كيميل إنه "من الصعب ألا تشعر برغبة بالحماية" تجاه الأميرة، على الرغم من أنها كانت "صغيرة جدا عندما توفيت".

وتأمل ستيوارت في استقبال أكثر حرارة لتجسيدها دور الأميرة من ذلك الذي تلقته نعومي واتس في فيلم ديانا لعام 2013.

الفيلم الذي تدور أحداثه خلال آخر عامين من حياة ديانا، أظهر علاقة غرامية لها مع جراح القلب حسنات خان أثناء قيامها بنحت دور لنفسها كشخصية ملكية مستقلة.

ووفقا لأحد الناقدين، كان فيلم السيرة "الخاطئ" لأوليفر هيرشبيغل أقرب إلى "سيرة قداسة فارغة لامعة تلاقت مع قصة حب تهريجية".

ووصفت واتس بنفسها لاحقا الفيلم بأنه "سفينة غارقة انتهى بها الأمر إلى اتخاذ اتجاه لم يكن هو الاتجاه الذي كنت أتمناه".

ومن بين الممثلات الأخريات اللواتي لعبن دور ديانا، إيمي سيكومب التي مثلت في فيلم تلفزيوني عن الأميرة بعد أشهر قليلة من وفاتها في أغسطس/ آب 1997.

وركز "ديانا: تحية لأميرة الشعب" على العام الأخير من حياة ديانا وعلاقتها بدودي فايد الذي قام بدوره على الشاشة جورج جاكوس.

من بين الممثلات اللواتي لعبن دور ديانا في الأفلام التلفزيونية التي صنعت خلال حياتها، كارولين بليس وكاثرين أوكسنبرغ وسيرينا سكوت توماس وجولي كوكس.

في هذه الأثناء، كانت كيت روبنز هي صوت دمية ديانا في "سبيتينغ إيمدج"، وهو عرض ساخر قيل (عن ستيفن فراي) إنها "أحبته تماما".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أُعلن عن لوحة زرقاء لإحياء ذكرى الأميرة ديانا إلى جانب خمس لوحات أخرى احتفالا بالرائدات.