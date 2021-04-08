سفير ميانمار السابق في بريطانيا يتهم الملحق العسكري بـ"احتلال" السفارة

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، سفير ميانمار في لندن كياو زوار مين يتحدث مع شرطي.

قضى سفير ميانمار السابق في بريطانيا، كياو زوار مين، الليلة الماضية في سيارته بعد أن أغلقت دونه أبواب السفارة، بحسب ما قاله.

وقال كياو زوار مين إن الملحق العسكري لميانمار في بريطانيا طلب من الموظفين مغادرة المبنى ليلة الأربعاء، وقيل له إنه لم يعد ممثلا للبلاد.

ودان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، ما حدث ووصفه بـ"البلطجة".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في 1 فبراير/شباط، مما أدى إلى أسابيع من الاحتجاجات وتصاعد العنف.

ودعا كياو زوار مين إلى إطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وقُتل حتى الآن أكثر من 500 شخص - من بينهم عشرات الأطفال - في احتجاجات يطالب فيها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية بعودة الزعيمة المنتخبة سو تشي وحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى السلطة.

التعليق على الصورة، الشرطة استدعيت لمنع دخول المطرودين إلى المبنى.

ووصف كياو زوار مين أحداث الأربعاء بأنها "نوع من الانقلاب في وسط لندن"، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عنه.

وأضاف "أقصيت من منصبي ... وهذا النوع من الانقلاب لن يحدث".

والتقطت صور للسفير وهو يقف في الشارع خارج مقر السفارة في ماي فير بلندن يتحدث إلى ضباط من شرطة العاصمة.

وأفادت تقارير بأن الشرطة استدعيت لمنع الموظفين من دخول المبنى مرة أخرى. وتجمع متظاهرون خارج مقر السفارة بعد ورود أنباء عن إغلاق أبواب السفارة أمام السفير السابق.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن دبلوماسيين على دراية بالموضوع بأن نائب السفير، تشيت وين، تولى منصب القائم بالأعمال في لندن.

وكان كياو زوار مين قد دعا في مارس/آذار إلى إطلاق سراح سو تشي. وقال لبي بي سي إن ميانمار "منقسمة" ويمكن أن تكون معرضة لخطر حرب أهلية.

وأكد أن تصريحاته لم تكن "خيانة للبلاد"، مضيفا أن موقفه "وسطي". وأصدرت حكومة ميانمار في وقت لاحق آنذاك بيانا قالت فيه إنها استدعته.

ويقول مارك لوبيل، المحرر في بي بي سي نيوز، إن بعض مسؤولي السفارة المطرودين يتطلعون إلى دعم وزارة الخارجية البريطانية، حتى يعودوا إلى مناصبهم.

وعقب استيلاء جيش ميانمار على السلطة والإطاحة بالحكومة وإعلان حالة الطوارئ بأيام قليلة، بدأت حركة احتجاجية في الظهور، سرعان ما اشتدت، مما أدى إلى مشاركة مئات الآلاف من المواطنين في احتجاجات الشوارع.

وفي الأسبوع الماضي اتُهمت سو تشي بخرق قانون حماية الأسرار الرسمية للعهد الاستعماري، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 14عاما.

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