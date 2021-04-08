القبض على ملكة جمال العالم للمتزوجات في سريلانكا بعد شجار على المسرح

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، أظهر مقطع فيديو الفائزة السابقة، كارولين جوري، وهي تسلم تاج اللقب لصاحبة المركز الثاني

ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على ملكة جمال البلاد السابقة للمتزوجات، كارولين جوري، بعد أنباء أفادت بأنها أصابت زميلتها الفائزة الجديدة باللقب، في شجار على خشبة المسرح.

وفازت "بوشبيكا دي سيلفا" بلقب ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات في حفل متلفز يوم الأحد الماضي، وكان من المفترض أن تتوجها الفائزة السابقة السيدة جوري.

وبدلا من ذلك، انتزعت الأخيرة التاج من على رأس السيدة دي سيلفا، مدعية أنها لا تستحق الفوز باللقب لأنها مطلقة.

وقالت الفائزة في وقت لاحق إنها انفصلت عن زوجها وليست مطلقة.

وتعد مسابقة ملكة جمال سريلانكا للمتزوجات جزءا من سلسلة مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات. وتتنافس الفائزات بلقب كل دولة في المسابقة الأخيرة المعروفة باسم Mrs World.

وقالت جوري للجمهور: "هناك قاعدة تمنع ذهاب الجائزة إلى النساء اللائي تزوجن بالفعل ثم تطلقن، لذلك أتخذ خطوات لجعل التاج يذهب إلى صاحبة المركز الثاني".

وأظهر مقطع فيديو جوري وهي تضع التاج على رأس الوصيفة، ما دفع دي سيلفا إلى الخروج من المسرح باكية.

وقالت السيدة دي سيلفا في منشور بموقع فيسبوك إنها ذهبت إلى المستشفى، لتلقي العلاج من إصابات في الرأس إثر الحادث.

كما قالت في مؤتمر صحفي: "هناك الكثير من الأمهات العزباوات مثلي اليوم يعانين في سريلانكا. هذا التاج مخصص لأولئك النساء، أولئك الأمهات العزباوات اللائي يعانين من أجل تربية أطفالهن بمفردهن".

وأكدت دي سيلفا أنها ستتخذ إجراءات قانونية، إزاء الطريقة "غير المعقولة والمهينة" التي عوملت بها.

كما تم القبض على عارضة أزياء سريلانكية أخرى متورطة في الشجار.

وقال المتحدث باسم الشرطة السريلانكية، أجيث روهانا، لبي بي سي إن "الشرطة ألقت القبض على كارولين جوري وعارضة الأزياء، تشولا بادميندرا، على خلفية حادثة الأحد بتهمة الإيذاء البسيط والفعل الجنائي".

واستجوبت الشرطة جوري، الحاملة الحالية للقب ملكة جمال العالم للمتزوجات، وكذلك السيد تشانديمال جاياسينغي رئيس اللجنة الوطنية المنظمة لمسابقة سريلانكا بشأن الحادث.

وتمت إعادة تتويج السيدة دي سيلفا الآن، وقال منظمو المسابقة إنهم يتوقعون من السيدة جوري أن تصدر اعتذارا علنيا.