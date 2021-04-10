ما هي الترتيبات الخاصة بجنازة الأمير فيليب؟

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، PA Media

تجري الاستعدادات لتشييع جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ، الذي توفي يوم الجمعة عن 99 عامًا.

وسيتم الإعلان عن التفاصيل في الأيام المقبلة، ولكن من المتوقع أن يكون حدثا يضم مراسم ملكية وليس شأناً حكومياً كبيراً مثلما يحدث عادة بوفاة الملك أو الملكة.

ماذا سيحدث لاحقا؟

أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم تنكيس الأعلام البريطانية والمحلية على جميع المباني الحكومية حتى الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش في اليوم التالي للجنازة. وسيتم تنكيس الأعلام أيضا على المباني الملكية، التي لا تقيم فيها الملكة.

ولا ينكس العلم الملكي، الذي يمثل السيادة واستمرار النظام الملكي، قط، حيث يتم رفعه بصورة كاملة حيث توجد الملكة.

صدر الصورة، EPA

وستطلق طلقات تحية في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت لتكريم الدوق. وستطلق 41 طلقة في مواقع محددة في شتى أرجاء بريطانيا وفي جبل طارق على مدى 40 دقيقة.

وستقوم سفن البحرية الملكية بإطلاق التحية، تكريما للدوق، الذي خدم كضابط بحري خلال الحرب العالمية الثانية وتقلد، من بين ألقاب أخرى، منصب لورد أدميرال .

وطُلب من الجماهير متابعة المراسم من المنزل أو عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

وحدادا على الأمير فيليب، أوقفت الأحزاب السياسية الرئيسية في إنجلترا واسكتلندا وويلز حملتها الانتخابية لانتخابات الشهر المقبل. وسيعقد مجلس العموم جلسة يوم الإثنين حتى يتسنى للنواب تكريم الدوق.

كيف يمكن للجمهور أن يقدم تعازيه؟

أدت القيود على التجمعات للحد من فيروس كورونا في إنجلترا إلى تعديل الخطط المعدة مسبقا للأيام التي تسبق الجنازة وللجنازة ذاتها.

وطُلب من أفراد الجمهور عدم محاولة حضور أي من المراسم الخاصة بالجنازة، تماشياً مع نصائح الصحة العامة.

كما طلبت العائلة المالكة من الناس عدم وضع باقات الزهور بالقرب من مقار الإقامة الملكية.

صدر الصورة، PA

وعلى موقع العائلة المالكة على الإنترنت، طُلب من أفراد الجمهور التفكير في تقديم تبرع لجمعية خيرية بدلاً من وضع زهور في ذكرى الدوق. كما يوجد على موقع العائلة المالكة على الإنترنت كتاب للتعازي يمكن للجمهور أن يدونوا تعازيهم ف

وعُرضت خارج قصر باكنغهام لوحة، معلنة وفاة الدوق، ولكنها أزيلت لاحقًا بسبب مخاوف من أنها ستجذب الحشود. وعلى الرغم من ذلك، بدأ الناس في ترك الزهور والبطاقات خارج القصر وفي قلعة وندسور، على الرغم من طلبات عدم القيام بذلك.

هل سيسجى جثمان الدوق حتى يلقي المعزون النظرة الأخيرة؟

وبحسب ما ورد ، طلب الأمير فيليب أن تقاك جنازته بأقل قدر من الضجة ولن يسجى الجثمان حتى يلقي المعزون النظرة الأخيرة. وسيبقى الجثمان في قلعة وندسور حتى وقت تشييع الجنازة.

وأقيمت مراسم تسجية الجثمان لثلاثة من قرينات الملوك ، بما في ذلك الملكة الأم في عام 2002، عندما اصطف ما يقدر بنحو 200 ألف شخص لتقديم تعازيهم على مدى أكثر من ثلاثة أيام في وستمنستر هول بوسط لندن.

كما تم منح ديانا، أميرة ويلز شكلاً من أشكال الجنازة الملكية الرسمية على الرغم من أنها لم تكن وقت وفاتها تحمل لقب صاحبة السمو الملكي.

لكن الهيئة الملكية، التي تساعد في تنظيم المناسبات الرسمية، قالت إن خطط جنازة الدوق "تتماشى مع العرف ورغبات صاحب السمو الملكي".

من المتوقع أن يتم رفع العلم الخاص بالأمير فيليب في الجنازة.

ويمثل العلم عناصر من حياته، من تراثه اليوناني إلى ألقابه البريطانية.

وعند خطبة الدوق إلى الأميرة إليزابيث في عام 1946، تخلى عن لقبه اليوناني وأصبح مواطنًا بريطانيًا، متخذًا اسم والدته بالإنجليزية ، مونتباتن.

لذلك يتم تمثيل عائلة مونتباتن أيضًا على العلم الشخصي للدوق ، إلى جانب شعار مدينة إدنبرة، التي أصبح الأمير فيليب دوقا لها عندما تزوج.

من سيحضر الجنازة؟

كان من المتوقع وفقا للترتيبات السابقة التي وضعت سلفا قبل وفاة الأمير فيليب ان يتجمع آلاف الأشخاص في لندن وويندسور، حتى أن البعض كان يعتزم المبيت في موقع الجنازة للحصول على موقع متميز لمشاهدة المسيرة العسكرية.

وكان من المخطط أيضا أن يصطف المئات من أفراد القوات المسلحة في الشوارع تكريما للدوق ، جنبا إلى جنب مع الآلاف من ضباط الشرطة للسيطرة على الحشود.

ولكن منذ أن بدأ الوباء في التفشي ، يعمل المنظمون على خطط طوارئ من شأنها تجنب جذب التجمعات الجماهيرية في حالة وفاة الدوق.

ووردت تقارير على أن الملكة تبحث إجراء تغييرات على خطط الجنازة والاحتفالات، في ضوء المشورة الحكومية الحالية وقواعد التباعد الاجتماعي.

ويُعتقد أنه سيتم نقل نعش الأمير فيليب يوم الجنازة مسافة قصيرة إلى كنيسة القديس جورج لإقامة قداس.

وتعني قيود فيروس كورونا في إنجلترا أنه سيتم السماح لـ 30 شخصًا فقط بالحضور مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الضيوف المدعوين أو أفراد الأسرة.

ومن المرجح أن يحضر الجنازة الأمير هاري. ويعيش دوق ساسكس في الولايات المتحدة مع دوقة ساسكس ولم يعد إلى بريطانيا منذ تنحيه عن منصب أحد كبار الشخصيات الملكية العام الماضي.

ويُدفن الملوك والملكات والأمراء والأميرات في القبو الملكي للكنيسة.