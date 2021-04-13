فيسبوك يزيل صفحة بلدة فرنسية تشابه اسمها مع كلمة نابية بالإنجليزية

قبل 58 دقيقة

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تعرض موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لانتقادات بسبب إزالته مؤقتا الصفحة الرسمية لبلدة "بيتش" Bitche الصغيرة بشمال شرق فرنسا.

والتبس الأمر على إحدى برمجيات فيسبوك، بحيث خلطت بين اسم البلدة وكلمة "عاهرة" باللغة الإنجليزية التي تُلفظ على النحو نفسه.

وقال عمدة البلدة، التي يقطنها 5 آلاف نسمة، إن صفحتها في فيسبوك أُزيلت في 19 مارس/ آذار لمخالفتها قواعد الموقع.

وقال القائمون على فيسبوك إنهم أعادوا الصفحة يوم الثلاثاء بعد أن أدركوا الخطأ.

وقال عمدة البلدة، بينوا كيفيه، في بيان: "في 19 مارس، أبلغنا فيسبوك أن صفحتنا (بلدة بيتش) لم تعد موجودة بالإنترنت، على أساس أنها (انتهكت شروط التقدم لصفحات فيسبوك)".

وأضاف العمدة: "يبدو أن اسم بلدتنا عانى من تأويل سيء".

وبعد إزالة الصفحة الأصلية، اضطرت البلدية لإنشاء صفحة جديدة باسم "ميري 57230"، وذلك في إشارة إلى الرمز البريدي للبلدة.

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وانتقد عمدة البلدة أسلوب فيسبوك في مراقبة المحتوى.

وقال: "ما حصل لبلدة بيتش يظهر عدم كفاءة ومحدودية أدوات الرقابة، مقارنة بالرؤية البشرية".

وقال العمدة إن رئيس فرع شركة فيسبوك في فرنسا اتصل به الثلاثاء ليخبره أن صفحة البلدة قد عادت، وليعتذر بسبب ما حصل.

ودعاه كيفيه رفقة المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، لزيارة بيتش و"استكشاف البلدة الجميلة المحصنة".