الأمير فيليب: جنازة دوق إدنبره الراحل ستقام يوم السبت القادم

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أعلن قصر باكنغهام أن جنازة دوق إدنبره الراحل، الأمير فيليب، ستقام السبت المقبل، 17 أبريل/ نيسان، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش في كنيسة سانت جورج في مدينة وندسور.

وعُدلت جميع ترتيبات الجنازة، التي ستحيي وتعكس حياة الأمير المهنية، بما يتوافق وإجراءات مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وستقل طائرة خاصة دوق ساسكس، الأمير هاري، من منزله في الولايات المتحدة للانضمام إلى أعضاء آخرين من العائلة المالكة لحضور مراسم الجنازة.

وفي ظهر السبت، أطلقت المدفعية الملكية في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي البحر ومدن أخرى خارج بريطانيا طلقات تكريما للدوق الراحل.

وسيسبق الجنازة ثمانية أيام من الحداد الوطني، وستكون الجنازة الملكية احتفالية وليست جنازة رسمية كبرى كتلك التي تقام لتشييع أي من أفراد الأسرة الملكية.

ولن يعرض نعش الأمير فيليب للناس لإلقاء نظرة وداع عليه.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام "في حين أن هذا وقت حزن، فإن الأيام المقبلة ستكون فرصة للاحتفال بحياة رائعة".

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام: "ببالغ الأسى، تُعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة".