إكسبو دبي 2020 : الإمارات تأمل بجذب 25 مليون زائر

قبل 37 دقيقة

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، من المقرر الآن افتتاح إكسبو دبي المؤجل في أكتوبر/ تشرين الأول

تستعد دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي - بعد عام من موعده الأصلي.

ويقام هذا المعرض، كل خمس سنوات، ويشهد مئات الدول التي تستخدم الأجنحة لعرض أحدث ما في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا.

قبل أن يجبر الوباء دبي على تأجيل الحدث، توقع المنظمون 25 مليون زيارة خلال المعرض الدولي الذي يستمر ستة أشهر. وسينظم الآن من 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 31 مارس/ آذار 2022.

ومع ذلك، على الرغم من القيود المفروضة على السفر، وعمليات الإغلاق الأخيرة في بعض أجزاء أوروبا، تقول ريم الهاشمي، المديرة التنفيذية لمعرض دبي إكسبو 2020، إنهم متمسكون بهدفهم الذي كان قبل الجائحة.

وقالت "لقد مر العالم بهذه التحولات الكبرى خلال العام الماضي ولكن الآن مع طرح اللقاحات، نعتقد أن الوضع سيستقر بحلول أكتوبر/ تشرين الأول القادم. نعتقد أن الوضع سيكون أكثر إيجابية بحلول ذلك الوقت."

إنها توقعات متفائلة تخص حدثا يعتمد على السياحة، في وقت خفضت فيه معظم الدول السفر الدولي. لكن المؤتمرات الشخصية والمعارض التجارية المختلفة التي عُقدت في المدينة على مدار الأشهر القليلة الماضية جعلت المنظمين أكثر تفاؤلاً.

ويتوقع المنظمون أيضا أن تزداد معدلات التطعيم على مستوى العالم خلال فصل الصيف - ما يمنح الناس الثقة لبدء الرحلات الدولية مرة أخرى.

ويعتبر معرض دبي إكسبو أكبر حدث يقام في العالم العربي.

ويأتي هذا الحدث في وقت تحاول فيه الإمارات التعافي من واحدة من أسوأ حالات الركود لديها منذ خمسة عقود، إذ انكمش الاقتصاد، في العام الماضي، بنسبة 6.6٪ حتى مع إعلان الحكومة سلسلة من الإصلاحات لجذب الاستثمارات ومساعدة الشركات. وقد بدأت بعض هذه الخطوات تثمر مع قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعات النمو لدولة الإمارات إلى 3.1٪ لعام 2021.

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، ريم الهاشمي، المديرة التنفيذية لإكسبو دبي وصفته بأنه أكبر حدث يقام في العالم العربي

وتعلق السلطات آمالها على معرض إكسبو الدولي لجذب السياح الذين قد يسرعون الانتعاش الاقتصادي. وضخت مليارات الدولارات في المشروع منذ أن فازت الإمارات بمناقصة تنظيم المعرض الدولي في عام 2013

إكسبو دبي العالمي: حقائق رئيسية

تشارك أكثر من 190 دولة في أول حدث من هذا النوع يقام في الشرق الأوسط.

من المتوقع أن يعزز المعرض اقتصاد دبي بمقدار 33 مليار دولار ويوفر ما يصل إلى 300 ألف فرصة عمل.

يغطي الموقع 4.3 كيلومتر مربع، أو 613 ملعب كرة قدم، وسيكون للمعرض محطة مترو خاصة به.

ستختبر أوبر السيارات الطائرة خلال الحدث

ستستخدم حوالي 90 ٪ من مواد البناء لإنشاء مبانٍ دائمة بعد ذلك

هذا المشهد مهم بشكل خاص للمركز المالي في الشرق الأوسط - دبي - إذ يعتمد نموذجها الاقتصادي بشكل كبير على القطاعات التي يحركها الإنفاق الاستهلاكي، مثل الضيافة وتجارة التجزئة الفاخرة والسفر.

في حين يعتقد معظم الخبراء أنه قد يكون من الصعب تحقيق 25 مليون زيارة، إلا أن هناك إجماعا واسعا على أن الملايين سيحضرون الحدث، ما قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد.

يقول سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط في "أكسفورد إيكونوميكس": "حتى لو كان الحدث ناجحا جزئيا، فإنه من المحتمل أن ينعش الاقتصاد ويعيده إلى مستويات ما قبل الوباء".

وستشارك أكثر من 190 دولة في المعرض - لعرض الابتكارات حول موضوعات الاستدامة والتنقل والفرص.

في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت لجنة أولمبياد طوكيو أنها ستمضي قدما في الحدث في يوليو/ تموز بغض النظر عن كيفية تطور وضع فيروس كورونا.

ومثل اليابانيين، ليس لدى منظمي معرض دبي إكسبو أي خطط لتأجيل الحدث أو إلغائه.

وتقول الهاشمي: "نحن نطبق جميع تدابير السلامة اللازمة على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ونتبع أفضل الممارسات الأخرى للسماح بالحدث في بيئة آمنة".

وتضيف أيضا أن هناك حاجة إلى التقارب بين الناس لمناقشة الخطوات التالية لمواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كورونا، ويقدم إكسبو هذه المنصة.

وتشتهر دبي بكونها موطنا لأطول مبنى في العالم وبشواطئها ذات الرمال البيضاء، إذ حولت نفسها من ميناء صحراوي منعزل إلى مركز مالي وسياحي مزدهر في غضون جيل واحد.

لكن إكسبو العالمي هو المشروع الأكثر طموحا للبلاد. ويقع الحدث أيضا في قلب خطط الإمارات لتنويع اقتصادها - بعيدا عن النفط.

وكانت دبي أيضا واحدة من المدن القليلة التي أبقت اقتصادها مفتوحا منذ يوليو/ تموز من العام الماضي عندما كان معظم العالم تحت الإغلاق.

وظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة خلال النصف الثاني من عام 2020، لكن الإصابات اليومية في البلاد تضاعفت أربع مرات إلى ما يقرب من 4 آلاف حالة في اليوم قرب نهاية يناير/ كانون الثاني من هذا العام، ويرجع ذلك أساسا إلى تدفق السياح إلى دبي خلال موسم العطلات الشتوية.

وانخفض معدل الإصابة منذ ذلك الحين بعدما شددت السلطات القيود في الأماكن المغلقة لكنها ابتعدت عن فرض الإغلاق. لمنع موجة أخرى، فرضت قيود جديدة على شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وعلى الرغم من الموجة الأخيرة، تمكنت الإمارات من طرح اللقاحات بوتيرة سريعة، إذ تم تلقيح أكثر من 62٪ من السكان. وهي تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد إسرائيل من حيث الجرعات التي تُعطى لكل مئة شخص.

صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، ستشارك أكثر من 190 دولة في المعرض

وتهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تكون من أوائل الدول التي قامت بتطعيم معظم سكانها والعودة إلى الحياة الطبيعية الكاملة. هذا من شأنه أن يساعد أيضا في وضعها كوجهة سياحية آمنة.