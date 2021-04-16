قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار جماعي في إنديانا في ولاية إنديانا الأمريكية

قبل 5 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الشرطة قالت إنها تعتقد أنه لم يعد هناك خطر يتهدد الأمن في منطقة الحادث

قالت الشرطة الأمريكية إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عديدون في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة إنديانابوليس، عاصمة ولاية إنديانا.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا إطلاق عدد من الأعيرة النارية في منشأة تابعة لشركة فيديكس لتوزيع البريد، وقال أحدهم إنه شاهد رجلا يطلق النار من سلاح آلي.

وأفادت تقارير بأن المسلح، الذي يُعتقد أنه مَن كان يطلق النار، انتحر. وقالت السلطات إنه لم يعد هناك مزيد من التهديد للأمن العام.

ولم يتأثر سير العمل في مطار دولي قريب من موقع الحادث.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في المدينة، جيني كوك، إن عناصر الشرطة تعاملت مع حادث إطلاق نار "وإن ثمانية أشخاص قضوا في موقع الحادث متأثرين بطلقات نارية، بينما نُقل جرحى آخرون إلى المستشفى".

وأصدرت شركة توزيع البريد فيديكس بيانا، أكدت فيه تعاونها مع السلطات، مضيفة: "السلامة على رأس أولوياتنا، ومواساتنا للضحايا".

وقال أحد العاملين بالشركة للوكالة الفرنسية للأنباء: "شاهدت أحدهم يحمل سلاحا من نوعٍ ما، من البنادق الآلية، وكان يطلق النار عشوائيا. فانبطحت أرضا على الفور وقد أصابني الرعب".

وشرعت مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملة تستهدف مواجهة العنف المسلح، وتسعى عبر إجراءات جديدة إلى وضع قواعد لحيازة أسلحة معينة.

وأصدر بايدن، الأسبوع الماضي، أمرًا يستهدف أسلحة محلية الصنع، وقال بعد يوم من حادث إطلاق نار جماعي في ساوث كارولينا إن "العنف المسلح في هذه البلاد وباء يتسبب لنا في إحراج دولي... كل يوم في هذا البلد يتم إطلاق النار على 315 شخصاً - كل يوم".

ووصفت الرابطة الوطنية للأسلحة، وهي أكبر جماعة ضغط معنية بالحق في حمل السلاح في الولايات المتحدة، حملة بايدن إزاء حيازة الأسلحة بأنها "متطرفة".