يوتيوب يغلق قناة رجل دين مسيحي في نيجيريا يزعم "علاج" مثليي الجنس

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، تي بي جوشوا أحد أكثر المبشرين الأفارقة تأثيرا، ويحظى بمتابعة جموع غفيرة تضم سياسيين بارزين

علّق موقع يوتيوب حساب مبشّر إنجيلي نيجيري يحظى بمتابعة قرابة مليوني شخص، وذلك إثر مزاعم بترويجه "حديث الكراهية".

وتقدمت منظمة حقوقية بشكوى ضد المبشّر تي بي جوشوا بعد مراجعة سبعة مقاطع فيديو ظهر فيها الأخير وهو يقيم صلوات لـ "علاج" أشخاص مثليين.

وحذف موقع فيسبوك واحدًا على الأقل من منشورات "مسيئة"، وقد ظهرت فيه امرأة تتعرض للصفع بينما يقول تي بي جوشوا إنه يستخرج منها "روحا شريرة".

وقال جوشوا إنه استأنف ضد قرار يوتيوب.

ويعدّ تي بي جوشوا أحد أكثر المبشرين تأثيرًا في أفريقيا، ويتابع حسابه على موقع يوتيوب نحو 1.8 مليون مشترك.

ومن بين متابعي جو شوا سياسيون بارزون.

لماذا أُغلق الحساب؟

تقدمت منظمة أوبن ديموكراسي، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، بشكوى بعد مراجعة سبعة مقاطع فيديو بثتها قناة تي بي جوشوا على موقع يوتيوب في الفترة بين 2016 و2020، وظهر فيها المبشّر وهو يقيم صلوات لـ "علاج" أشخاص مثليين.

وقال متحدث باسم يوتيوب لـمنظمة أوبن ديموكراسي إن قناة جوشوا أغلقت، مشيرًا إلى أن سياسة الموقع "تحظر نشر أي محتوى يزعم أن شخصا ما مريض نفسي، أو متوفى، أو من فئة دنيا، بسبب انتسابه لفئات محميّة بما فيها ذات التوجهات الجنسية".

وجاء في منشورٍ على حساب تي بي جوشوا عبر فيسبوك: "تربطنا علاقة طويلة ومثمرة مع يوتيوب، ونعتقد أن القرار اتُّخذ على عجل".

ما الذي يظهر في الفيديو المسيء؟

نُشر الفيديو لأول مرة عام 2018، وفيه يظهر جوشوا وهو "يعالج" امرأة تدعى أوكويا.

وفي الفيديو، نقلاً عن أوبن ديموكراسي، يوجه جوشوا صفعات للمرأة ويقول لها: "ثمة روح تؤرقك، وقد اتخذتْ لنفسها منك سكنًا. إنها روح امرأة".

وبعد ذلك تظهر أوكويا في الفيديو وهي تقول أمام الجمع المحتشد إن "الروح الشريرة" كادت تقضي عليها لولا أن أدركها المبشّر بصلواته وعالجها.