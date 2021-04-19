لقاح فيروس كورونا: كيف يتسبب سبوتنيك الروسي في انقسام أوروبي؟

كيفن كونولّي

بي بي سي - بروكسل

قبل 58 دقيقة

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الكثير من الدول الأوروبية أبدت استعدادا لاستيراد لقاح سبوتنيك 5 لكن هيئة الأدوية الأوروبية لم توافق عليه بعد

لم تكن مصادفة أن تطلق روسيا اسم سبوتنيك 5 على لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته. ففي عام 1957، تعرف العالم لأول مرة على معنى كلمة سبوتنيك الروسية، عندما أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي إلى المدار حول الأرض.

وسبب هذا الدليل القوي على قدرات روسيا العلمية والتقنية صدمة كبيرة للقوى الغربية، إذ جاء في أوج الحرب الباردة، وكانت هذه القوى تفترض تفوقها التكنولوجي الكبير على السوفييت.

وبالمثل، شكك معارضو إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اللقاح عند إعلان موافقة الجهات الرقابية عليه في موسكو في أغسطس/آب الماضي.

بيد أن هذا التشكيك قد خفت تدريجيا، لأن العلماء الروس فاجأوا الغرب مرة أخرى.

أداة روسية للقوة الناعمة

ويقول دبلوماسي من دولة في شرق أوروبا، من الدول التي تعتبر روسيا خطرا واضحا وداهما، إن "البحث عن لقاح في 2020 يشبه إلى حد كبيرة سباق الفضاء في خمسينيات القرن الماضي. استهانت القوى الخارجية بروسيا مرة أخر. وربما تكون هذه أقوى أداة للقوة الناعمة تمتلكها موسكو على مر الأجيال".

وكلمة "ربما" مهمة في هذا السياق.

ولم توافق هيئة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على لقاح سبوتنيك 5 حتى الآن. لكن العديد من الدول تقدمت بطلبات لشرائه، من بينها الأرجنتين والمكسيك وإسرائيل والفلبين. ويقول المسؤولون الروس إنهم وقعوا صفقات لتصنيع اللقاح في كوريا الجنوبية والهند.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سبوتنيك 1 كان أول قمر صناعي ينطلق إلى الفضاء في مدار حول الأرض عام 1957

ولكن هناك بعض العراقيل التي واجهت هذه العملية.

وفي أبريل/نيسان، أصيب الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرنانديز بكوفيد-19 بعد تلقيه جرعتين من لقاح سبوتنيك في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وكان هذا تذكير بأنه حتى إذا ثبتت صحة قول معهد غماليا بأن اللقاح فعّال بنسبة 91.6 في المئة، تظل هناك نسبة خطر ضئيلة إحصائيا في أن يتعرض من تلقوا اللقاح للإصابة.

وفي أوروبا، تسبب لقاح سبوتنيك في مشاكل سياسية أكثر منها متعلقة بالوباء.

ويجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في توحيد صوته وسرديته في ما يتعلق بروسيا.

ولهذا الأمر تفسير في التاريخ والجغرافيا. فمثلا، تعتبر ليتوانيا وبولندا أن روسيا خطر، في حين لا تشاركهما دول مثل البرتغال ومالطا هذا الرأي.

كما أن هناك إشكالية خلق التوازن بين وضع الاتحاد الأوروبي كمستورد للغاز الروسي، ورغبتها في معاقبة روسيا على أمور مثل محاولة قتل المعارض أليكسي نافالني أو الحشد العسكري على حدود أوكرانيا.

إن إضافة الاعتماد الأوروبي على اللقاح الروسي إلى هذا المشهد يزيد من تعقيده، ليجعل تحقيق التوازن المنشود أصعب.

وعلى الرغم من ذلك، تتجه أوروبا، أو أجزاء منها على الأقل، إلى موسكو بدافع الخوف من بطء توزيع اللقاحات في أوروبا.

"عليك التفكير في مصالحك"

اشترت المجر لقاح سبوتنيك بالفعل ووزعت كميات كبيرة منه. وثمة دول كثيرة أخرى مثل ألمانيا وفرنسا على استعداد لاتخاد هذه الخطوة عندما يحصل اللقاح على موافقة هيئة الأدوية الأوروبية. واستخدمت المجر حقها كعضو مستقل في منح اللقاح تصريح للطوارئ.

ويقول الدبلوماسي الفرنسي السابق بيير فيمونت، والذي يعمل الآن باحثا في معهد كارنيغي أوروبا، إنه من المنطقي تماما أن تفكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شراء لقاح سبوتنيك.

وقال لـ بي بي سي: "حتى عندما تواجه منافس، عليك التفكير في مصالحك".

ومثّل فيمونت بلاده في أهم المواقع الدبلوماسية، ويرى أن الاتحاد الأوروبي عليه اتباع نهج عملي حذر. هذا يعني الاعتراف بالتفوق العلمي الروسي، وانتظار تصريح هيئة الأدوية الأوروبية.

ويرى كذلك أن الدول التي استخدمت اللقاح بشكل مستقل يُمكن أن تواجه مصاعب سياسية مع ناخبيها إذا حدثت أي مشكلة.

كيف أسقط خلاف على سبوتنيك رئيس وزراء

وحالة سلوفاكيا هي بمثابة جرس إنذار للآخرين.

دبر رئيس وزراءها، إغور ماتوفيتش، استيراد مئتي ألف جرعة من اللقاح الروسي سرا. وأُجبر على الاستقالة نهاية الشهر الماضي لأنه لم يستشر شركاءه في الائتلاف.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ماتوفيتش سلم استقالته لرئيسة سلوفاكيا وأصبح وزيرا للمالية

وقال العلماء السلوفاك إن الجرعات التي أرسلت إلى براتسلافا تختلف عن عينات اللقاح التي أُرسلت إلى مناطق أخرى، ما اضطر الروس إلى نفي هذه الأخبار الزائفة والمطالبة بإعادة الشحنة. وأضيفت طبقة جديدة من التعقيد بعد عرض المجر الموافقة على اللقاح نيابة عن سلوفاكيا.

وعادة ما تحتاج روسيا لإنفاق أموال طائلة على قرصنة الحاسب الآلي وإخفاء المعلومات لنشر القلاقل والشكوك في أوروبا. ويبدو أن اللقاح قام بهذه المهمة الآن بدون مجهود يذكر.

ويقول فيمونت إن إدارة بوتين ستُسر لذلك. "وأنا واثق أنهم يستمتعون بذلك. دعونا لا ننخدع. استخدام اللقاحات في روسيا والصين يمثل أداة دبلوماسية، وأداة للقوة الناعمة. والتلاعب بدول الاتحاد الأوروبي لتقع في مواجهة مع بعضها البعض ، وهو أمر هام لروسيا بطبيعة الحال".

نصر كبير لروسيا

وثمة رد فعل مشابه من الدبلوماسي الشرق أوروبي، الذي يخشى أن ردود الفعل الأوروبية على تسميم نافالني كانت ضعيفة جدا على أية حال.

ويقول: "كشفت مسألة اللقاح أنهم قادرون على تكبيلنا أمام روسيا دون أي تدخل من الروس".

وهذه مسألة يطول شرحها.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، روسيا تقول إن اللقاحات المصنعة في صربيا قد تكون متاحة للتصدير في المنطقة لاحقا

وما زال يتعين على روسيا فعل الكثير لزيادة إنتاج اللقاح، على الرغم من أنها تعقد الصفقات في جميع أنحاء العالم. وأعلنت هذا الأسبوع أنها بدأت إنتاج اللقاح في صربيا، وهي أول دولة أوروبية يُنتج فيها خارج روسيا وبيلاروسيا.

وربما تخطط للسماح بالإنتاج في غرب أوروبا والهند. لكن تبقى مسألة موافقة هيئة الأدوية الأوروبية. فهل تتفق طريقة جمع البيانات الروسية مع معايير الاتحاد الأوروبي؟

حتى الآن، لا يمكن إنكار أن روسيا حققت نصرا علميا وسياسيا كبيرا.