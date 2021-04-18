تشارلز غيشكي: وفاة الشريك المؤسس لشركة أدوبي ومطور صيغة المستندات المنقولة (بي دي إف)

قبل 48 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، غيشكي شارك في تأسيس شركة أدوبي عام 1982

توفي تشارلز غيشكي، الشريك المؤسس لشركة أدوبي الذي أسهم في تطوير صيغة المستندات المنقولة (بي دي إف) عن 81 عاما.

وأسس غيشكي شركة أدوبي عام 1982 التي قدمت للعالم برنامج (بي دي إف) وغيره الكثير من البرامج في مجال الصوتيات والمرئيات.

وتصدر اسمه عناوين الأخبار بعد عشر سنوات من تأسيس الشركة، عند اختطافه تحت تهديد السلاح واحتجازه طلبا لفدية. وأُطلق سراحه بدون تعرضه لأذى بعد أزمة استمرت أربعة أيام.

وتوفي غيشكي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي، شانتانو نارايين، إن غيشكي الذي عُرف باسم تشاك "أطلق ثورة النشر الإلكتروني".

وكتب نارايين في رسالة إلكترونية للعاملين في شركة أدوبي إن وفاة غيشكي "خسارة كبيرة لكل عائلة أدوبي وصناعة التكنولوجيا، التي كان بمثابة مرشد وبطل لها على مدار عقود".

وأضاف: "المؤسسون المشاركون لأدوبي، تشاك وجون وارنوك، طوروا برنامجا اعتُبر ثورة في الطريقة التي يتواصل بها الناس ويصنعون المحتوى".

وقال نارايين إن غيشكي ووارنوك كانا مسؤولين عن تطوير برامج إبداعية، مثل بي دي إف وأكروبات، وإلستريتور، وبريميير برو وفوتوشوب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أوباما قلد غيشكي (أقصى اليسار) ووارنوك (وسط) القلادة الوطنية للتكنولوجيا

واختُطف غيشكي عام 1992 في واقعة تصدرت عناوين الأخبار.

واحتُجز في مكتبه تحت تهديد السلاح، ثم نُقل إلى مدينة هوليستر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لمدة أربعة أيام.

وأُطلق سراح غيشكي بعد العثور على مشتبه به وبحوزته مبلغ الفدية (650 ألف دولار)، وقد اقتاد الشرطة بعدها إلى محل احتجاز غيشكي.

وفي عام 2009، قلد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كل من غيشكي ووارنوك الميدالية الوطنية للتكنولوجيا.