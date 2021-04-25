فيروس كورونا: القبض على رجل في إسبانيا تسبب في إصابة 22 شخصا

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ألقي القبض على رجل في مدينة مايوركا الإسبانية للاشتباه في تسببه في إصابة 22 شخصا بفيروس كورونا.

ويزعم أن الرجل تابع الذهاب إلى العمل وإلى النادي الرياضي، رغم سعاله وارتفاع حرارته إلى أكثر من 40 درجة.

وقيل إنه مشى في محيط مكان عمله في مايوركا دون ارتداء كمامة. وكان يسعل قائلاً لزملائه إنه سيصيبهم بالعدوى.

وكانت نتيجة اختبارات كورونا لخمسة من زملائه وثلاثة أشخاص يرتادون ذات النادي الرياضي إيجابية.

كما سجلت نتائج إيجابية بعد إجراء اختبارات كورونا لـ14 شخصا من أفراد عائلات المصابين، من بينهم ثلاثة أطفال يبلغون من العمر عاما واحدا.

وأصدرت الشرطة الإسبانية بياناً يوم السبت قالت فيه إن الأعراض ظهرت على الرجل لعدة أيام، لكنّه رفض مغادرة عمله والعودة إلى منزله.

وجاء في البيان أن الرجل قد أجرى اختباراً للكشف عن الفيروس، لكنه ذهب إلى عمله وإلى النادي في اليوم التالي، قبل صدور النتيجة.

وطلب منه زملاؤه العودة إلى المنزل، لكنّه رفض وفق ما قالت الشرطة. وكان يعمد إلى رفع الكمامة عن وجهه، قائلاً: "سأصيبكم جميعاً بالعدوى".