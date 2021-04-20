مقتل جورج فلويد: إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين في القضية

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أُدين الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد، وهو أمريكي منحدر من أصول إفريقية أثار موته احتجاجات واسعة ضد العنصرية في شتى أرجاء الولايات المتحدة.

واستغرقت هيئة المحلفين أقل من يوم كي تصل إلى قرارها في القضية، وذلك في نهاية محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع.

وخلصت هيئة المحلفين إلى إدانة الشرطي الأبيض بجميع التهم الثلاث التي وجهت إليه. وقد يُحكم على شوفين، البالغ من العمر 45 عامًا، بالسجن لعقود.

ولفظ فلويد أنفاسه الأخيرة في 25 مايو/آيار الماضي، بعدما ضغط شوفين بركبته على رقبته.