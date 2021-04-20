مقتل إدريس ديبي رئيس تشاد "متأثرا بجروح أصيب بها في معركة" على خط المواجهة

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الرئيس إدريس دبي أصيب في جبهة القتال.

توفي الرئيس التشادي، إدريس دبي، متأثرا بجروح أصيب بها في القتال على خط المواجهة، بحسب ما قاله الجيش.

ويقاتل الجيش التشادي حاليا قوات المتمردين، الذين شنوا هجوما على العاصمة نجامينا.

وجاءت وفاته بعد وقت قصير من نتائج الانتخابات المؤقتة التي توقعت فوزه بولاية سادسة، بنسبة 80 في المئة من الأصوات.وحلت الحكومة والبرلمان. وسيحكم مجلس عسكري البلاد خلال الـ18شهرا القادمة.وكان ديبي قد بلغ السلطة في انتفاضة مسلحة عام 1990.وذهب إلى الخطوط الأمامية في نهاية الأسبوع لزيارة القوات التي تقاتل المتمردين المتمركزين عبر الحدود في ليبيا.