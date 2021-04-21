إسبانيا: محاكمة رجل في مدريد لـ "قتله والدته وأكلها"

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صدر الصورة، Spanish Police التعليق على الصورة، اعتقل ألبرتو سانشيز غوميز في فبراير/ شباط 2019

بدأت محكمة في العاصمة الإسبانية مدريد محاكمة رجل بعد اتهامه بقتل والدته وتقطيع جسدها وأكل رفاتها.

واعتقلت الشرطة ألبرتو سانشيز غوميز في عام 2019، بعد أن توجهت إلى منزل والدته، البالغة 66 عاما، بعد مخاوف أثارها صديقه.

وقالت الشرطة إنها عثرت على أشلاء متناثرة حول المنزل، بعضها محفوظ في حاويات بلاستيكية.

وقال المتهم للمحكمة إنه لا يتذكر تقطيع أوصال والدته وأكلها.

وبحسب ما ورد، كان المتهم يعاني من اضطراب في الشخصية، وكذلك من تعاطي المخدرات قبل اعتقاله.

وتقول وسائل إعلام إسبانية، إنه كان معروفا لدى الشرطة بسبب عنفه ضد والدته، ماريا سوليداد غوميز، وإنه خالف أمر الاعتقال حين توقيفه.

إلى ذلك، استمعت المحكمة إلى أحداث المشهد المروع الذي عثرت عليه الشرطة في المنزل بشرق مدريد في فبراير/ شباط 2019.

وذكرت صحيفة إل موندو أن بعض الرفات البشرية كانت قيد الطهي والبعض الآخر تم تخزينه في حاويات.

وبحسب ما ورد، اعترف المدعى عليه، الذي كان يبلغ من العمر 26 عاما حين وقوع الجريمة، بخنق والدته وقال إنه كان يأكل أحيانا أجزاء من جسدها، ويعطيها للكلب في بعض الأحيان.