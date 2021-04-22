جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 5" يستخدم انستغرام لتبديد الصورة الشائعة عن عملائه كشاربي خمر

قبل 15 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هذا النوع من الصور ليس بالضبط ما سيتم نشره على حساب جهاز الأمن الداخلي البريطاني على انستغرام. إذ يسعى الجهاز للابتعاد عن الصور النمطية لـ"شرب المارتيني" المشهورة عن العملاء السريين العاملين فيه.

أنشأ جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي 5" حسابا خاصا به على موقع إنستغرام في محاولة لزيادة الشفافية والتخلص من "الصور النمطية عن شرب المارتيني"، التي يشتهر بها العملاء السريون للجهاز.

سيحتوي الحساب الذي يحمل العنوان mi5official@ على أسئلة وأجوبة مع ضباط المخابرات العاملين واعلانات عن فرص العمل في الجهاز الاستخباراتي.

وحث رئيس الجهاز الأمن، كين ماكالوم، الناس على متابعة الحساب، قائلا "يمكنك إدخال نكتة خاصة بك حول ما إذا كنا سنتابعك"، مضيفا أن "الانفتاح بشكل أكبر" كان سمة نهج جهاز الأمن في عام 2020 .

وكتب ماكالوم، في مقال في صحيفة ديلي تلغراف، اعترف أن الانضمام إلى منصة إنستغرام كان "خطوة روتينية لمعظم المؤسسات، لكنه أكثر إثارة للاهتمام عندما يكون مجال عملك هو حفظ الأسرار".

لكنه قال إن جهاز الأمن يواجه معضلة "إذ تعتمد قدرتنا على خدمة الجمهور والحفاظ على أمن البلد بشكل حاسم على العمل في الخفاء".

ومع ذلك، قال إنه يجب عليهم أيضا الوصول إلى أشخاص جدد يمكنهم المساعدة. مضيفا "سيكون من الغرور الخطير أن نتخيل أن جهاز الأمن يمكنه بناء كل القدرات التي يحتاجها داخل فقاعته".

يخطط الجهاز لاستخدام المنصة لتبديد الأساطير الشائعة حول عمله والكشف عن مواد لم يسبق أن شوهدت من قبل من أرشيفاته لـ112 عاما الماضية.

ووعد جهاز الأمن بالكشف معنى العمل عميلا مخابراتيا وضابط مراقبة، على الرغم من أن رئيس الجهاز يقول إن عملياتهم لن تصبح "كتابا مفتوحا".

ويضيف ماكالوم "يجب أن نتجاوز أي صور نمطية قد تكون باقية عن شرب المارتيني من خلال نقل المزيد عن ما يبدو عليه جهاز الأمن اليوم، حتى لا ينأى الناس عن التقدم للعمل لدينا بناء على الحواجز المتصورة مثل الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والعرق، والجنس، ونوع الجنس، والإعاقة أو أي جزء من البلد صادف أنهم ولدوا فيه".

وشراب المارتيني هو خليط "كوكتيل" من بعض الخمور.

ويعد جهاز الأمن متأخرا نسبيا عندما يتعلق الأمر بحضور الجواسيس في وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد أنشا جهاز الاتصال الحكومي البريطاني "جي سي إتش كيو" حسابه على إنستغرام عام 2018، في حين أن وكالة المخابرات الأمريكية سي آي أي CIA لديها 3.2 مليون متابع على تويتر.

كما أن الرئيس المعين حديثًا لجهاز المخابرات السرية الخارجية البريطاني "إم آي 6"، ريتشارد مور، كثير التغريد على موقع تويتر.

وقال ماكالوم، الذي حدد استراتيجيته كرئيس جديد لجهاز "إم آي 5" في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، "إذا كنت أريد شيئا واحدا يميز فترة ولايتي في هذا المنصب، فهو الانفتاح والتواصل بطرق جديدة".