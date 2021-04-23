فيروس كورونا: مقتل 13 مريضا بالوباء في حريق في مستشفى بالهند وسط تفاقم أزمة الأكسجين

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صدر الصورة، European Pressphoto Agency التعليق على الصورة، تم إجلاء المرضى من مستشفى فيجاي فالاب بعد إخماد الحريق صباح الجمعة.

توفي ما لا يقل عن 13 مريضا بعد اندلاع حريق في وحدة العناية المركزة بمستشفى هندي يعالج مرضى فيروس كورونا.

وقالت السلطات الهندية إنها تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونقلت أربعة ناجين إلى مستشفيات قريبة.

ويأتي الحادث وسط موجة ثانية قاتلة من الإصابات بالوباء في الهند.

وقد أرهق الارتفاع المفاجئ في أعداد المرضى المستشفيات، ما تسبب في نقص حاد في الأكسجين وأسرّة العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت الهند الجمعة 332730 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابة مسجل في يوم واحد في أي مكان في العالم، لليوم الثاني على التوالي. وارتفعت الوفيات اليومية من كوفيد - 19 بمعدل قياسي بلغ 2263 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووقع الحريق في مستشفى فيجاي فالاب في منطقة فيرار بولاية ماهاراشترا الغربية على بعد 70 كيلومترا شمالي مومباي.

ولا يزال من غير الواضح كيف بدأ الحريق، وقد أمر رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا بفتح تحقيق في الحادث.

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه عبر تويتر واصفا الحادث بأنه "مأساوي".