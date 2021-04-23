فيروس كورونا: اليابان تفرض الطوارئ قبل 3 أشهر من أوليمبياد 2020 المؤجلة

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صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، تتضمن حال الطوارئ إغلاق جميع الأماكن التي يحتمل أن تشهد تجمعات لأعداد كبيرة من الناس

أعلنت اليابان حال الطواريء في العاصمة طوكيو وثلاث مناطق رئيسية أخرى في البلاد في إطار مساع للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو ما جاء قبل 3 أشهر فقط من استضافة البلاد للأولمبياد الصيفية التي أجلت من العام الماضي.

وقالت السلطات اليابانية إن الطوارئ، التي من المقرر أن تستمر لأسبوعين، سوف تكون "قصيرة ومشددة". -

وبموجب حال الطوارئ الخاص بفيروس كورونا في اليابان، سوف يكون على الحانات إغلاق أبوابها أمام الزبائن علاوة على إقامة المباريات الرياضية دون جمهور.

مع ذلك، شددت الحكومة على أن الأولمبياد سوف تُقام في الموعد المحدد لها في يوليو/ تموز المقبل.

وأعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا هذه القرارات الجمعة، مؤكدا أنها سوف تُفعل بداية من الأحد المقبل ويستمر العمل بها حتى 11 مايو/ أيار المقبل. وإضافة إلى طوكيو، يتم فرض الطوارئ في محافظات أوساكا، وكيوتو، وهيوغو.

جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تُفرض فيها حال الطوارئ في اليابان منذ بداية انتشار الوباء.

وقال سوغا: "أعتذر بصدق لكل من نسبب لهم المتاعب ثانية، لأننا نخشى أن يتفشى الوباء في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد إذا لم نتخذ هذه الإجراءات".

كما تُغلق المرافق التجارية الرئيسية مثل المتاجر متعددة الأقسام بموجب القيود الجديدة في اليابان علاوة على إغلاق المطاعم والحانات وساحات الكاريوكي التي تقدم المشروبات الكحولية.

أما بالنسبة للمطاعم التي لا تقدم الخمور، فسوف تغلق في وقت مبكر. كما طلبت السلطات من الشركات اتخاذ التدابير اللازمة لتشغيل الموظفين من المنازل، لكن المدارس تبقى مفتوحة.

تتزامن حال الطوارئ مع عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تبدأ في إبريل/ نيسان وتستمر حتى الأسبوع الأول من مايو/ أيار المقبل، وهي العطلة التي تشهد أكبر موسم للسفر في اليابان سنويا.

وحثت يوريكو كيوك، حاكمة طوكيو، سكان العاصمة على اتخاذ التدابير الوقائية على الفور. وفي محاولة للحد من خروج الناس إلى الشوارع، أعلنت كيوك وقف تشغيل إضاءات الزينة ولافتات النيون المضيئة.

وتعتبر اليابان من أقل الدول من حيث إجمالي عدد الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت الإحصاءات الأحدث على الإطلاق وصول إجمالي عدد المصابين بالوباء في اليابان إلى 558 ألف حالة مع تسجيل عدد الوفيات بسبب الوباء 10 آلاف وفاة، وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز.

لكن هناك مخاوف حيال الارتفاع الحالي في عدد الحالات الذي يتزامن مع ظهور تقارير أشارت إلى أن المستشفيات اليابانية تعاني من عجز في الأسرَة.

وقالت سيكو هاشيموتو، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، في مؤتمر صحفي انعقد الجمعة الماضية إن المنظمين لا يفكرون في إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية.

وأضافت هاشيموتو: "آمل أن يتحسن الموقف على صعيد فيروس كورونا بعد الإجراءات المضادة لانتشار الوباء التي فرضتها الحكومة في طوكيو وغيرها من المحافظات".