فيروس كورونا: صور لوحات إرشادية توثّق "حقبة كوفيد" في بريطانيا للتاريخ

قبل ساعة واحدة

التقط مصور إخباري، يُدعى ماثيو تشاتل، أكثر من 270 صورة للوحات إرشادية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف توثيق "حقبة مهمة من التاريخ".

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة تدعو إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة مترين

مع تفشي جائحة فيروس كورونا، انتشرت في أنحاء لندن العديد من اللوحات الإرشادية على الأرض. وعادة ما تكون هذه اللوحات ملصقة أو مطلية على الأرصفة وأرضيات المتاجر والحجارة المرصوفة.

وبدأ المصور الصحفي بالتقاط صور للوحات الإرشادية، مستخدما كاميرا هاتفه، أثناء تنقله بين مكان وآخر بغرض العمل.

وتُذكّر اللوحات الناس بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وتوفر تعليمات عن كيفية الاصطفاف في الطوابير بشكل آمن، بغرض المساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة على رصيف تحث الناس على التقيد بالتباعد الاجتماعي

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، إشارة على الأرض تطلب من الناس الانتظار

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة مطلية على الأرض تدعو إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة مترين

يقول ماثيو "الصور القليلة الأولى التقطت للتسلية إلى حد ما، لكن الأمر سرعان ما تحول إلى مشروع كنت أعرف أن عليّ تنفيذه بجدية أكبر".

ويضيف "نحن نعيش حقبة مهمة من التاريخ، وهذه الإشارات والرموز تمثل أحد جوانب الحقبة: حافظ على التباعد. اللوحات الإرشادية من سمات هذه الحقبة، تماما مثل صور المستشفيات وصور قوس قزح في النوافذ".

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة ملصقة على حجارة مرصوفة تطلب من الناس الحفاظ على التباعد الاجتماعي

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، رسم مطلي على الأرض يوضح اتجاه السير

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة ملصقة على الأرض تحظر دخول متجر

قُدّمت الصور إلى مشروع "أرشيف الرصد العام" الذي يجمع مواد عن الحياة اليومية في بريطانيا للأجيال القادمة.

"مثل كل أوقات الأزمات، يجب توثيق هذه الحقبة"، بحسب ماثيو، الذي يضيف أن "غالبية الناس يريدون أن تنقشع هذه الحقبة وينسوها تماما، لكن ما يبدو عديم الأهمية الآن قد يُنظر إليه على نحو مغاير في المستقبل".

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة إرشادية تطالب بالانتظار عندها

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، كتابة مطلية على الأرض تطلب من الناس الحفاظ على مسافة آمنة من مترين مع الآخرين

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، كتابة على الأرض تعلن عن إمكانية شراء أكواب البيرة لاحتسائها في مكان آخر

يقول ماثيو إن "المجالس المحلية لها تصميمات خاصة بها للوحات، وكذلك المتاجر والشركات. هذه اللوحات الإرشادية مجموعة من الرسوم التوضيحية التي تحتوي على معلومات، وهي بطبيعة الحال عملية وسريعة الزوال".

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة في مطعم تدعو الناس للمحافظة على التباعد الاجتماعي

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة إرشادية توجّه الناس إلى مكان الطابور

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحة إرشادية توضح اتجاه السير

يقول ماثيو إن أشخاصا، بينهم أصحاب متاجر، سألوه عما كان يفعل، إذ أن مشهده وهو يلتقط الصور لحذائه كان يثير الاستغراب. وحين كان يوضح لهم ما يفعله، كانوا يبدون تفهما لأن الظروف التي نعيشها مؤقتة، مثل اللوحات الإرشادية.

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، لوحتان إرشاديتان في محطة لقطارات الأنفاق، تنبهان إلى اتجاه السير وضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي

صدر الصورة، Matthew Chattle التعليق على الصورة، بقايا لوحة إرشادية

صدر الصورة، Matthew Chattle

يقول ماثيو "كثيرا ما أصادف لوحات إرشادية تالفة أو أخرى أزيلت وبقيت آثارها. بمجرد انقضاء الجائحة، ستختفي (اللوحات الإرشادية) تماما. إلى الأبد، كما آمل".

صدر الصورة، Matthew Chattle