كوريا الجنوبية: تغريم رئيس سابق لشركة طيران رفض منح عاملات إجازة الطمث

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صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، القانون في كوريا الجنوبية يسمح للنساء بالحصول على إجازة لمدة يوم في الشهر، في حال شعرن بآلام خلال فترة الحيض.

فرضت غرامة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة طيران في كوريا الجنوبية بلغت نحو 1800 دولار، بسبب رفضه منح عاملات في الشركة إجازة الدورة الشهرية التي يكفلها قانون العمل.

ورفض كيم سو- شيون، الرئيس السابق لشركة الخطوط الجوية "آسيانا" 138 طلبا مقدما من 15 مضيفة في عامي 2014 و2015.

وقال إن الموظفات لم يتقدمن بدليل على دخول فترة الدورة الشهرية.

ويسمح القانون في كوريا الجنوبية منذ عام 1953، للنساء بالحصول على إجازة لمدة يوم في الشهر، في حال شعرن بآلام خلال فترة الحيض.

وأدانت محكمة ابتدائية المدير التنفيذي كيم عام 2017.

وبرّر كيم ما فعله متحدثاً عن وجود العديد من "الحالات المثيرة للشكوك"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ومع ذلك قالت المحكمة إن طلب الموظفات إثبات بدء فترة الحيض "ينتهك الخصوصية وحقوق الإنسان". وأيدت محكمة عليا الحكم الصادر.

ما هي إجازة الدورة الشهرية؟