المجلس العسكري في تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين "الخارجين عن القانون"

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الجيش التشادي عنصر مركزي في القتال ضد المتشددين الإسلاميين في غرب إفريقيا

رفض المجلس العسكري الحاكم في تشاد عرضا لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار مع المتمردين.

وتولى المجلس العسكري السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي بشكل مفاجئ خلال اشتباكات مع المتمردين، حسب رواية الجيش.

وقال المجلس، الذي يرأسه نجل ديبي، إنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى الانتخابات.

وندد سياسيو المعارضة والمتمردون باستيلاء الجيش على السلطة، ووصفوه بأنه انقلاب.

وكان ديبي، البالغ من العمر 68 عاما ، قد فاز للتو في الانتخابات الرئاسية عندما أعلن الجيش يوم الثلاثاء الماضي أنه أصيب بجروح قاتلة في معركة مع مقاتلين متمردين، في منطقة كانم الشمالية.

واجتاح المتمردون، المعروفون باسم جبهة التغيير والوفاق في تشاد، بعض المناطق قادمين من الشمال يوم الانتخابات، مطالبين بإنهاء حكم ديبي الذي دام 30 عامًا.

وقال المتمردون يوم السبت إنهم مستعدون لمناقشة تسوية سياسية، لكنهم لا يؤيدون "الانقلاب" الذي جاء بنجل ديبي، الجنرال محمد ديبي، إلى السلطة.

لكن في اليوم التالي، قال المجلس العسكري إنه لن يتفاوض مع المتمردين الذين يقاتلونهم.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، عظيم بيرميندو أغونا، في بيان: "في ظل هذا الوضع الذي يهدد تشاد واستقرار المنطقة بأسرها، لم يحن الوقت للوساطة أو التفاوض مع الخارجين عن القانون".

ووصفهم بأنهم "متمردون، ولهذا نقوم بقصفهم. نحن نخوض الحرب، هذا كل شيء".

وقال المتحدث العسكري إن بعض المتمردين فروا إلى النيجر المجاورة. وحث السلطات هناك على "تسهيل القبض على مجرمي الحرب هؤلاء وتقديمهم للعدالة".

وقال إن زعيم الجبهة، محمد مهدي علي، "مطلوب لارتكابه جرائم حرب" في ليبيا، حيث تنشط جماعته المتمردة.

وتشكلت الجماعة في عام 2016 بهدف الإطاحة بحكومة تشاد، وارتبطت بالقتال في الحرب الأهلية في ليبيا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تشاد حليف وثيق للدول الغربية في محاربة الجماعات الجهادية في أفريقيا

ويتعرض المجلس العسكري الحاكم في تشاد لضغوط، لتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية في أقرب وقت ممكن. وعبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن "قلقه البالغ" بشأن الانقلاب العسكري، بينما تضغط فرنسا وقوى إقليمية من أجل حل مدني - عسكري.

ودفن ديبي يوم الجمعة في جنازة رسمية، حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآلاف التشاديين.