فيروس كورونا: إرشادات أمريكية جديدة بشأن ارتداء الكمامة للحاصلين على اللقاح

قبل 19 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، القواعد الجديدة تسمح لمن تلقوا اللقاح بعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا غير ملزمين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وبحسب الإرشادات الجديدة، فإن مَن حصل على جرعات اللقاح المطلوبة غير ملزم بارتداء كمامة لو كان بمفرده أو مع مجموعة صغيرة من الأشخاص الحاصلين على اللقاح.

لكن مراكز مكافحة الأمراض لم تغير الإرشادات السابقة الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو الأماكن المزدحمة.

وتم تطعيم 95 مليون أمريكي بشكل كامل حتى الآن. واحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا التطور، واعتبر الإرشادات الجديدة "تقدما استثنائيا".

وقال بايدن: "علماؤنا مقتنعون من خلال البيانات بأن احتمالات التقاط الفيروس أو نقله للآخرين منخفضة للغاية". "المحصلة النهائية واضحة: إذا تم تطعيمك يمكنك فعل المزيد".

كما حث الرئيس المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد على القيام بذلك، واصفا إياه بأنه عمل "وطني".

وأضاف بايدن: "اللقاحات تهدف إلى إنقاذ حياتك وحياة الأشخاص من حولك - وتساعدنا على العودة إلى حياة طبيعية على نحو أفضل".

صدر الصورة، BRENDAN SMIALOWSKI التعليق على الصورة، بايدن احتفى بالتقدم في عمليات التطعيم

وقدم مسؤولو الصحة إرشادات السلامة الجديدة في إحاطة فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

وقالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض: "يمكن السماح بالتجمعات الصغيرة والمتوسطة في أماكن مفتوحة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بدون كمامة". ويشمل ذلك ممارسة الرياضة أو تناول الطعام في الهواء الطلق.

وأضافت أن تحديد ما إذا كنت سترتدي كمامة في التجمعات الكبيرة بالمناطق المفتوحة يعتمد على مخاوف أخرى، مثل مدى جودة تهوية المكان ومساحة التباعد بين الناس.

ويخص الدليل الإرشادي الجديد من تلقوا التطعيم الكامل، أي بعد أسبوعين من جرعة اللقاح الأخيرة التي يحصل عليها الشخص.

وتشير الدلائل إلى أنه على الرغم من أن عدوى كوفيد-19 يمكن أن تحدث في الهواء الطلق، فإن مخاطر انتقال العدوى منخفضة للغاية.

وتشير الدراسات المبكرة أيضا إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعات كاملة من اللقاح أقل عرضة لنشر الفيروس.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، 141 مليون أمريكي تلقوا جرعات من لقاح كورونا حتى الآن

وأوضحت والينسكي أن إرشادات الكمامات الخاصة بمن حصلوا على جرعات اللقاح الكاملة تهدف إلى حد كبير "لحماية من لم يحصلوا على اللقاح".

وقالت: "نريد حقًا أن يحد مَن لم يحصل على اللقاح من التفاعل مع الناس، وأن يعود إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالتهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي".

ولاحظ مسؤولو الصحة أن عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة يستقر مع استمرار معدل التطعيمات في الارتفاع، ويوم الثلاثاء، دعوا المزيد من الأشخاص للتسجيل للحصول على اللقاحات.