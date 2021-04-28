مقتل 8 أشخاص في حريق في نزل بعاصمة لاتفيا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يعتقد أن أغلب الضحايا أجانب.

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح في حريق شب في نزل رخيص السعر بمدينة ريغا، عاصمة في لاتفيا.

فقد تدخلت المطافئ في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء لإخماد النيران في شقة بالطابق الأعلى، في عمارة من ستة طوابق بشارع ماركيلا.

وأجلي 24 شخصا على الأقل من المبنى المحترق، بعضهم يعاني من حروق والبعض الآخر من استنشاق دخان الحريق.

ويعتقد أن أغلب المصابين سياح أجانب، حسب عمدة ريغا.

وقال مارتنز ستاكيس إن الشقة، الواقعة قرب محطة القطار الرئيسية، هي في عمارة ليست مرخصة لاستعمالها نزلا.

وأضاف، في مؤتمر صحفي إن الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا، وأنها تستعين في مهمتها بمترجمين، مؤكدا أن جميع النزلاء نقلوا إلى أماكن بديلة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، فرق الإطفاء واجهت صعوبات في إخماد النيران

وقال مدير الشرطة، أندري غريشينز، إن "تسعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحريق"، فضلا عن 8 وفيات.

وقالت إدارة المطافئ إنها تلقت مكالمة هاتفية في الساعة 4.43 دقيقة بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء، لتجد فرقها الشقة العليا من العمارة تحترق.

وأغلقت فرق الإطفاء الشوارع المؤدية إلى مكان الحريق، ولكنها وجدت صعوبة في الوصول إلى الشقة لأن بابها كان محكم الإغلاق وتطلب فتحه استعمال شيفرة خاصة.

وسيطر الإطفائيون على الحريق في الساعة الثامنة، ولكنهم لم يخمدوا النيران تماما إلا في حدود منتصف النهار.

ونقل التلفزيون الحكومي أن إدارة الإطفاء طلبت من صاحب العقار في شارع ماركيلا تقديم معلومات عن احترام شروط الوقاية من الحرائق. ولم تحصل على المعلومات التي طلبتها، وأن ومفتشيها منعوا من دخول العمارة.

وكتب ستاكيس على موقع تويتر أن الشرطة وصلتها معلومات عن "استعمال المخدرات وعدم الالتزام بتدابير جائحة كورونا" في المكان المعني، الذي سبق أن اشتكى منه السكان.