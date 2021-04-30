اشتباكات دامية على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان بسبب المياه

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، KYRGYZSTAN PRESIDENCY/GETTY IMAGES التعليق على الصورة، الاشتباكات هي الأعنف خلال سنوات

قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب العشرات كما تم إجلاء نحو 10 آلاف شخص من منازلهم بعد اندلاع اشتباكات بين جيشي طاجيكستان وقيرغيزستان في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

واندلعت الاشتباكات، التي تعد الأعنف خلال السنوات الماضية، الأربعاء عندما اشتبكت عناصر مدنية من السكان بإلقاء الحجارة عبر الخط الحدودي الفاصل بعد تركيب كاميرات مراقبة في منشأة للمياه.

ورغم توصل الجانبين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات من خط الاشتباك إلا أن هناك خروقات متبادلة للاتفاق.

وتم إحصاء الجرحي الذين أعلن عنهم الجانب القيرغيزي بينما لم تعلن طاجيكستان أي معلومات عن الخسائر في جانبها.

ورغم ذلك ذكرت مصادر إعلامية طاجيكية أن هناك 10 قتلى على الأقل و90 مصابا في الجانب الطاجيكي من الحدود.

وأظهرت صور نشرها مواطنون طاجيك على وسائل التواصل الاجتماعي اندلاع النيران في بعض المباني.

ووقعت الاشتباكات عبر الحدود بين البلدين في إقليم باتكين في قرغيزستان الذي قالت السلطات إنه شهد مقتل فتاة صغيرة صريعة بسبب الاشتباكات مع الجانب الطاجيكي.

وقام البلدان بسحب الآليات المسلحة بعيدا عن خط الاشتباك حسب اتفاق خفض التوتر.

وكانت الأزمة قد بدأت مع غضب السكان المحليين أولا إثر تركيب نظام مراقبة بالكاميرات في منشآة لضخ المياه على الحدود المتنازع عليها منذ إعلان البلدين الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991.

ومنذ ذلك الحين ادعى كل جانب ملكية المحطة التي كانت تعمل بشكل دائم لخدمة سكان المنطقة.

وبعد ساعات من بدء الاشتباكات بين المدنيين، تدخلت قوات حرس الحدود في الجانبين يوم الخميس قبل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والذي تضمن إزالة كاميرات المراقبة من المحطة وسحب القوات بعيدا عن خط الحدود.

وقال حاكم إقليم باتكين القيرغيزي إن الحكومة الطاجيكية رفضت إزالة الكاميرات في وقت لاحق.

وبدأ سريان الاتفاق مع حلول الساعة الثامنة مساء الخميس، بالتوقيت المحلي لكن ممثلا للشرطة في باتكين قال لوكالة فرانس برس في مكالمة هاتفية إن "الاشتباكات تواصلت بعد بدء الهدنة لكن بشكل متقطع".

وأوضح المتحدث أن الاشتباكات مساء الخميس كانت بين المدنيين وقوات حرس الحدود في الجانبين.

وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين البلدين بسبب الخلاف على ترسيم الحدود منذ الاستقلال عام 1991.