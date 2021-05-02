احتجاز أمريكي وصل صقلية على متن طائرة خاصة محملة بأسلحة ومخدرات

قبل 33 دقيقة

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ألقت السلطات في إيطاليا القبض على رجل أمريكي بعدما وصل إلى جزيرة صقلية قادما من فلوريدا على متن طائرة وبحوزته أسلحة ومخدرات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أنّ باتريك جوزيف هوران (64 عاماً) أخبر الشرطة، بعد وصوله يوم الجمعة، أنه كان يعتزم زيارة أقاربه في الجزيرة.

لكن عند تفتيش الطائرة، عُثر على بنادق وأقواس وأسهم، بالإضافة إلى كيلوغرام من الماريجوانا.

وصادرت الشرطة الأسلحة والمخدرات بينما اصطحبت السلطات هوران للتحقيق معه، بحسب تقارير.

وقام أفراد من الشرطة ومسؤولي الجمارك بتفتيش الطائرة بعد فترة وجيزة من هبوطها في مطار تراباني بيرغي في صقلية.

وقال المسؤولون إنهم عثروا على الأسلحة - التي تشمل مسدسين وبندقية وذخيرة - داخل صناديق، بينما كانت الماريجوانا داخل أكياس بلاستيكية وزجاجات مياه، بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا".

وأخبر الموقوف الشرطة أنه من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في باليرمو، عاصمة صقلية. ويقال عن هوران أنه شريك ثري في أعمال زراعية في بلدة سانتا نينفا في غرب الجزيرة.