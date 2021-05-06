محمد نشيد: إصابة رئيس جزر المالديف السابق في انفجار

قبل 48 دقيقة

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أصيب رئيس جزر المالديف السابق، محمد نشيد، في انفجار، يُشتبه أنه ناجم عن عبوة ناسفة، في العاصمة ماليه.

وقال مناصرون للحزب الديمقراطي المالديفي الحاكم إن نشيد كان بصدد استقلال سيارة أمام منزله، حين حدث الانفجار.

وأشارت تقارير أولية إلى أن العبوة الناسفة كانت مثبتة بدراجة نارية في مكان قريب.

وكان محمد نشيد أول رئيس منتخب ديمقراطياً في المالديف.

ففي عام 2008، فاز في انتخابات شاركت فيها عدة أحزاب، لكن أُطيح به في انقلاب بعد أربعة أعوام.

وفي الوقت الحالي، يشغل نشيد (53 عاما) منصب رئيس البرلمان، الذي يعد ثاني أقوى منصب في الدولة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، انتشرت قوات الشرطة في مكان الحادث

وقالت الشرطة في بيان أنه "عقب انفجار... أُصيب رئيس البرلمان محمد نشيد، وهو يتلقى حالياً العلاج".

وصدر عن المستشفى التي يتلقى نشيد فيها العلاج أن الأخير لحقت به عدة إصابات، لكنه في حالة مستقرة.

وقال رئيس جزر المالديف الحالي، إبراهيم محمد صالح، في تغريدة بموقع تويتر إن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن الحادث.

وقال عضو البرلمان عن الحزب الحاكم لبي بي سي إن الانفجار بدا أنه "هجوم يستهدف نشيد". لكنّ لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، كما لم تصدر تقارير عن اعتقال أحد.

وتجمّع مناصرون لنشيد خارج المستشفى حيث يتلقى العلاج. وتشير تقارير إلى أن حالة من التوتر تسود ماليه، فيما نشرت السلطات قوات مكافحة الشغب في العاصمة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، نشيد (يمين) برفقة الرئيس إبراهيم محمد صالح

ولم يتمكن من خوض انتخابات عام 2018 بسبب إدانته بتهم جنائية.

لكنه عاد من منفاه الاختياري بعد فوز حزبه في انتخابات الرئاسة في عام 2018، ودخل البرلمان لاحقا.

ويشكل المسلمون السنة أغلبية سكان المالديف التي تتكون من 1192 جزيرة، جنوب غرب شبه القارة الهندية. وتشتهر المالديف كوجهة لقضاء العطلات، بسبب شواطئها ومنتجعاتها الفاخرة.