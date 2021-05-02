عودة 4 رواد فضاء للأرض في أول عملية هبوط ليلية منذ خمسة عقود

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، قضى الرواد الأربعة 6 شهور في محطة الفضائ الدولية

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية ، في عملية هبوط ليلية هي الأولى من نوعها منذ 53 عاما.

وقضى الرواد، وهم ثلاثة من محطة ناسا وواحد من وكالة الفضاء اليابانية، ما يقرب من ستة أشهر في الفضاء.

وعادوا في المركبة المسماة "Crew Dragon Resilience" التي هبطت في أطراف بنما سيتي في ولاية فلوريدا قبيل الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي.

وكان يتوقع أن يغادروا محطة الفضاء الدولية في وقت أبكر لكن سوء الأحوال الجوية في فلوريدا أدى إلى حدوث تأخير في الموعد .

وجاء في بيان صادر عن وكالة الفضاء "ناسا" أن "الفرق في سفينة الإنقاذ Go Navigator، التي تتضمن قاربين، تقوم الآن بتأمين المركبة الفضائية "Space Dragon" والتأكد من سلامتها وتأمين استقبالها".

وأضاف البيان "إذا أتمت فرق الإنقاذ بالقوارب السريعة مهمتها، ستتحرك سفينة الإنقاذ من أجل رفع المركبة الفضائية إلى سطحها الرئيسي بينما يبقى الرواد خارجها".

صدر الصورة، NASA التعليق على الصورة، كبسولة الفضاء

ثم يخضع الرواد لفحوص طبية قبل نقلهم جوا إلى هيوستون.

وكان أول طاقم فضائي يهبط على الأرض في الليل طاقم أبولو 8 ، أول بعثة بشرية إلى القمر، التي عادت في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 1968.

وتعاونت في البعثة الأخيرة ناسا مع شركة SpaceX ضمن برنامج الفضاء التجاري.

وقد أصبحت SpaceX التي يملكها إيلون ماسك، الشريك التجاري المفضل لوكالة ناسا.

وعرضت ناسا في بث حي لحظة انفصال كبسولة الفضاء عن محطة الفضاء الدولية وتحليقها في الظلام ومن ثمة عودتها إلى الأرض .

ولا يزال هناك سبعة رواد فضاء في محطة الفضاء الدولية ، بينهم فريق من أربعة رواد وصلوا المحطة الأسبوع الماضي.

وقال رائد الفضاء، مايكل هوبكنز، بينما كان يغادر الكبسولة "شكرا على الضيافة، سنلتقي مجددا على الأرض".

وكان الرواد هوبكنز، فيكتور غلوفر، شانون ووكر وسويتشي نوتشي قد غادروا إلى الفضاء في شهر نوفمبر/تشرين أول الماضي، في أول رحلة إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة من صناعة شركة SpaceX.

ونفذ رائدا فضاء أمريكيان مهمة تجريبية في الفضاء عام 2020 ومكثا في محطة الفضاء الدولية حتى شهر يوليو/تموز.

وكانت تلك المهمة الأولى لمحطة الفضاء الدولية التي انطلقت من الأراضي الأمريكية منذ نهاية برنامج المكوك الفضائي عام 2011، حيث كان رواد الفضاء الأمريكيون يصلون إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبات فضائية روسية .