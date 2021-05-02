فيروس كورونا: منشور صيني يسخر من تفشي الوباء في الهند ويثير جدلا واسعا

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، SINA WEIBO التعليق على الصورة، الصورة التي أثارت جدلا في الصين

أثار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من حساب مرتبط بالحزب الشيوعي الصيني، جدلا واسعا لأنه أظهر سخرية من الهند بسبب معاناتها من تفشي فيروس كورونا.

وأظهر المنشور على موقع ويبو الصيني صورة تجمع بين مشهد إطلاق صاروخ صيني إلى الفضاء والنيران تظهر في مؤخرته، ومشهد أخر لحرق جثث ضحايا فيروس كورونا في الهند.

وكان هناك تعليق ساخر يقول "النار في الصين مقابل النار في الهند".

وحُذف المنشور، الذي ظهر بعد ظهر يوم السبت، من على الموقع تماما.

وبحسب ما ورد فإن الصورة نشرها حساب تابع لوكالة رسمية صينية، وهي لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية للحزب الشيوعي، ولديها ملايين من المتابعين على موقع ويبو، وهو موقع تدوين شهير في البلاد.

رد المستخدمون بانتقادات، مع صور التقطت للمنشور قبل حذفه، وكتبوا أنه "غير مناسب" وأن الصين "يجب أن تعرب عن تعاطفها مع الهند".

كتب هو شيجين، رئيس تحرير موقع غلوبال تايمز الإعلامي الصيني: "ارفعوا راية الإنسانية عالياً في هذا الوقت، أظهروا التعاطف مع الهند، وضعوا المجتمع الصيني بحزم في مكانة أخلاقية عالية".

وظهر المنشور على ويبو بعد يوم من إرسال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بسبب ضحايا وباء كوفيد -19 المتفاقمة في البلاد.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده مستعدة لتعزيز التعاون مع الهند وتقديم أي مساعدة إضافية عند الحاجة.

وتكافح الهند للتعامل مع موجة ثانية مدمرة من فيروس كورونا، إذ تكتظ المستشفيات بالمرضى وسط نقص مزمن في الأسرة والأكسجين الطبي.

وسجلت الهند يوم الأحد حصيلة وفيات يومية بسبب فيروس كورونا بلغت 3689، وهي أعلى نسبة منذ بدء الوباء.