وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران إثر سقوطها من مبنى شاهق

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لقيت دبلوماسية سويسرية بارزة في العاصمة الإيرانية طهران مصرعها، إثر سقوطها من أحد الطوابق العليا في مبنى شاهق.

وكانت السيدة البالغة من العمر 51 عاماً، تعمل سكرتيرة أولى في سفارة بلادها، ولم يحدد اسمها بعدن بحسب ما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية.

واستدعت عناصر الشرطة المسعفين إلى الموقع، في منطقة القمرانية في طهران بعد العثور على جثة السيدة، فوجودها متوفاة "منذ مدة".

من جانبها أكدت الخارجية السويسرية، مصرع إحدى موظفاتها في حادث في إيران، من دون الإعلان عن أي تفاصيل، بهدف حماية المعلومات الشخصية، حسب قول المسؤولين.

وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية "الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، والوزير إغنازيو كاسيس، شعروا بالصدمة بالوفاة المحزنة ويقدمون خالص تعازيهم لأسرة الفقيدة".

وأوضحت الوزارة أنها على تواصل مع أسرة الديبلوماسية المتوفاة، ومع السلطات الإيرانية، لمتابعة التطورات.