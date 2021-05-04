بايدن يرفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة بعد تعرضه لانتقادات

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صدر الصورة، GETTY IMAGES التعليق على الصورة، يواجه الرئيس بايدن ارتفاعا قياسيا في أعداد المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك

رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن الحد الأقصى لعدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة سنويا، خاضعا لغضب حزبه بعدما اختار في البداية التمسك بالعدد الذي حُدد في عهد ترامب.

ورفع الرئيس الديمقراطي الحد الأقصى من 15 ألفا إلى 62500 بعد احتجاج من قبل التقدميين ووكالات اللاجئين.

وكان البيت الأبيض قد أشار إلى أن بايدن سيعدل الرقم في مايو/ أيار.

وذكرت تقارير الشهر الماضي أن بايدن كان قلقا بشأن السماح بدخول المزيد من الناس وسط تدفق قياسي على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ماذا قال بايدن؟

وقال بايدن يوم الاثنين إن الرقم الجديد 62500 "يمحو الرقم المنخفض بشكل قياسي" الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن أيضا إن إدارته تعتزم رفع هذا العدد العام المقبل إلى 125 ألف لاجئ.

لكنه قال إن الولايات المتحدة لن تحقق في الواقع رقم 62500 هذا العام، بحجة أن على إدارته "إصلاح الضرر" الذي أحدثته الإدارة السابقة.

ووجهت إدارة بايدن باستمرار اللوم في المشاكل الحالية على الحدود إلى إدارة ترامب، حيث وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي نظام الهجرة الذي خلفه ترامب بأنه "مفكك" و "غير عملي".

وخفض ترامب تدريجيا الحد الأقصى لعدد اللاجئين طوال فترة ولايته، ما خفض العدد من 110 آلاف لاجىء في العام الأخير للرئيس باراك أوباما إلى أدنى مستوى قياسي له وهو 15 ألف لاجىء.

وقال بايدن في بيانه يوم الاثنين إن هذا "لا يعكس قيم أمريكا كدولة ترحب باللاجئين وتدعمهم".

لماذا قام بمراجعة الرقم؟

كان بايدن قد قال في إعلان الطوارئ الصادر في أبريل/ نيسان إن قبول ما يصل إلى 15 ألف لاجئ كان "مبررا بمخاوف إنسانية وهو بخلاف ذلك في المصلحة الوطنية".

وبدلا من ذلك، رفع الرئيس القيود المفروضة على إعادة التوطين من الصومال وسوريا واليمن ووفر المزيد من الفرص للقادمين من إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى.

وواجه بايدن رد فعل فوريا من مجموعات اللاجئين وأعضاء حزبه، حيث وصفت عضوة الكونغرس اليسارية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز الحد الأدنى للاجئين بأنه "عنصري وكاره الأجانب".

وقالت منظمة الإغاثة العالمية، الشهر الماضي، إن ادعاءات البيت الأبيض بأن برنامج إعادة توطين اللاجئين الأمريكي بحاجة إلى إعادة البناء بعد سنوات ترامب، كانت "رواية خاطئة تماما" و"حسابا سياسيا بحتا".

وأجبر تقلب سياسة بايدن المئات من اللاجئين الذين تم السماح لهم بالسفر بالفعل على إلغاء رحلاتهم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز يوم الإثنين إن الرئيس اختار رفع السقف من أجل "إرسال رسالة واضحة للغاية مفادها أن معاملة اللاجئين جزء مهم من مكانة أمريكا في العالم"، مضيفا أن الحد الأقصى الأولي "لم يرسل الرسالة الصحيحة ".

وقد أشادت بالقرار مجموعات اللاجئين، بما في ذلك لجنة الإنقاذ الدولية.

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وقال رئيسها التنفيذي، ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق (عن حزب العمال) إن "قرار الرئيس بايدن جيد لأمريكا وللاجئين". وأضاف: "نرحب بالخطوات الجريئة لإعادة حماية اللاجئين بعد أربع سنوات من السياسة المدمرة للغاية".

ما علاقة هذا بالحدود الأمريكية المكسيكية؟

يختلف برنامج اللاجئين في البلد عن نظام اللجوء. وينطبق وضع اللاجئ على أولئك الذين يسعون للحصول على الحماية أثناء وجودهم في الخارج، في حين أن طالبي اللجوء يفعلون ذلك من منفذ دخول أو من داخل الولايات المتحدة.

لكن من المعروف أن البيت الأبيض قلق بشأن العدد القياسي من المهاجرين من غير حملة الوثائق الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية، مع توقع زيادة الأعداد مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

وارتفعت الأرقام الخاصة بالأطفال غير المصحوبين بذويهم على وجه الخصوص، ما أدى إلى إجهاد الملاجئ والموارد المتاحة. وأظهرت صور من داخل منشأة حدودية للمهاجرين أطفالا متجمعين في غرف مؤقتة.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب عضو في حزب الرئيس، السيناتور مارك كيلي، من ولاية أريزونا الحدودية، عن إحباطه من تعامل بايدن مع "الأزمة" - وهي تسمية قاومها البيت الأبيض حتى الآن.

ويوم الاثنين وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث أن غالبية البالغين الأمريكيين ينتقدون طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع الوضع الحدودي.