ميغان تؤلف كتابا للأطفال مستوحية العلاقة بين الأمير هاري وابنهما آرتشي

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، PA/PenguinRandomHouse

تستعد دوقة ساسكس، ميغان ماركل، لإطلاق كتاب للأطفال حول العلاقات بين الأباء والأبناء، كما تراه من خلال عيون الأمهات.

وسينشر الكتاب الذي يحمل اسم "ذا بنش" The Bench في 8 يونيو/ حزيران، ويقال إنه مستوحى من العلاقة التي تربط بين زوجها الأمير هاري وابنهما أرشي.

وقالت الدوقة في بيان "بدأ الكتاب كقصيدة كتبتها لزوجي في عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي".

وأضافت "تلك القصيدة أصبحت هذا الكتاب".

وأردفت الدوقة "آمل أن يتردد صدى الكتاب في كل أسرة، بغض النظر عن تركيبتها، بقدر ما يتردد لدى عائلتي".

صدر الصورة، PenguinRandomHouse التعليق على الصورة، رسومات وشخصيات القصة سيرسمها الرسام، كريستيان روبنسون، الحائز على جائزة الرسم

وسيرسم رسومات وشخصيات القصة الرسام، كريستيان روبنسون، الحائز على جائزة في الرسم.

كما ستكون هناك أيضا نسخة صوتية من الكتاب بصوت الدوقة.

قالت دار "بنغوين راندم هاوس" للنشر Penguin Random House، إن الكتاب يهدف إلى إثارة "إحساس عميق بالدفء والتواصل والرحمة".

وأضافت الدار أنها "تمنح القراء نافذة على لحظات مشتركة ودائمة بين مجموعة متنوعة من الآباء والأبناء - لحظات سلام وتفكير ، وثقة وإيمان ، واكتشاف وتعلم ، وراحة دائمة".

مشاريع جديدة

يعد كتاب "ذا بنش" الأحدث بين عدة مشاريع بدأها دوق ودوقة ساسكس منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية عام 2020 والانتقال إلى الولايات المتحدة للعيش فيها بصفة مستقلة.

أطلق الزوجان منذ ذلك الحين مؤسستهما الخيرية الخاصة المسماة "أرتشويل" Archewell ، كما أن الدوقة ساهمت بالتعليق الصوتي في أحد أفلام ديزني عن الطبيعة، عنوانه "الفيل" Elephant.

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، وقع دوق ودوقة ساسكس عقودا مع شركتي نتفليكس وسبوتيفاي

كما ألهمتهما مؤسستهما الخيرية بدء بودكاست يحمل الاسم نفسه بهدف تعزيز الرفاهية والإحسان.

وحصل الزوجان أيضا على عقود تجارية يعتقد أنها تقدر بالملايين، بما في ذلك صفقة مع شركة نتفليكس Netflix لإنتاج مشاريع تلفزيونية وصفقة مع شركة سبوتيفاي Spotify للبودكاست.

وسيركز مشروعهما الأول مع نتفليكس على ألعاب إنفيكتيس، وهو حدث رياضي دولي للجرحى والمرضى من العسكريين والمحاربين القدامى، الذين دافع عنهم وناصرهم الأمير.

كما أعلن هاري أخيرا عن انضمامه إلى شركة ناشئة في مجال الصحة العقلية والتدريب على الحياة ليشغل منصب "كبير مسؤولي التأثير".

ولا يعد كتاب الدوقة الجديد أول مشروع لها في الكتابة.

فقد اعتادت كتابة مدونة عن أسلوب الحياة تسمى "ذا تيغ" The Tig - لكنها أغلقتها بعد أن بدأت علاقتها مع الأمير هاري.