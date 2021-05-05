سيدة مالية تلد تسعة توائم في المغرب بعد تعاون وثيق بين البلدين

قبل 54 دقيقة

صدر الصورة، MALI'S HEALTH MINISTRY

أنجبت سيدة مالية في المغرب، 9 توائم رغم أن الأشعة والفحوصات التي أجراها الأطباء خلال فترة الحمل، أكدت أنها تحمل 7 توائم فقط.

وكانت الحكومة المالية، قد نقلت حليمة سيسيه، البالغة من العمر 26 عاما، إلى المغرب للحصول على رعاية طبية متخصصة، حيث وضعت أطفالها.

وتمت عملية الولادة القيصرية في المغرب وأسفرت عن ولادة 5 إناث و4 ذكور، حسب ما قالت وزيرة الصحة المالية.

ومن النادر أن تنجب سيدة عددا كبيرا من التوائم دفعة واحدة، وغالبا ما يعاني بعضهم مضاعفات صحية، قد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان.

وقدمت فانتا سيبي، وزيرة الصحة في مالي، تهانيها الحارة للفرق الطبية، في كل من مالي والمغرب على "النتيجة السعيدة".

وقالت رويترز إن حمل حليمة كان أمرا ملهما ومثيرا في مالي، حتى عندما كانوا يعتقدون أنها تحمل 7 توائم فقط.

وكان الأطباء الماليون، يشعرون بالقلق بسبب الحمل لهذا العدد من التوائم، وخشوا من وجود آثار سلبية على صحة الأم، أو أن يهدد الموت بعض الأجنة، لذلك تدخلت الحكومة المالية وطلبت المساعدة من المغرب.

وبعد أسبوعين من الرعاية في إحدى مستشفيات العاصمة المالية، باماكو، قررت الحكومة نقلها إلى المغرب.