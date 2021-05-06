بالصور: صدمة وحزن وغضب بسبب تحطم مترو في العاصمة المكسيكية
شهدت المكسيك غضبا متصاعدا بعد انهيار جسر علوي لمترو في مدينة مكسيكو.
وسقط مسار قطار الخط 12، على طريق، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل يوم الإثنين، فيما أصيب عدد أكبر بكثير.
وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه "لن يتم إخفاء أي شيء"، بينما قال رئيس البلدية إن شركة خارجية ستشارك في التحقيق.
لكن أفراد الأسر أصبحوا محبطين بشكل متزايد في انتظار معلومات عن أقاربهم.
ونظّم الناس احتجاجات للمطالبة بإدانة المسؤولين، في الوقت الذي تتعامل البلاد مع أكثر الحوادث دموية منذ عقود لنظام مترو المدينة.