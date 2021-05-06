بالصور: صدمة وحزن وغضب بسبب تحطم مترو في العاصمة المكسيكية

قبل 50 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الكثيرون عبروا، في موقع الكارثة، عن حزنهم وغضبهم.

شهدت المكسيك غضبا متصاعدا بعد انهيار جسر علوي لمترو في مدينة مكسيكو.

وسقط مسار قطار الخط 12، على طريق، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل يوم الإثنين، فيما أصيب عدد أكبر بكثير.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه "لن يتم إخفاء أي شيء"، بينما قال رئيس البلدية إن شركة خارجية ستشارك في التحقيق.

لكن أفراد الأسر أصبحوا محبطين بشكل متزايد في انتظار معلومات عن أقاربهم.

ونظّم الناس احتجاجات للمطالبة بإدانة المسؤولين، في الوقت الذي تتعامل البلاد مع أكثر الحوادث دموية منذ عقود لنظام مترو المدينة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وعد الرئيس المكسيكي بإجراء تحقيق معمق لتحديد المسؤولين عن الانهيار.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تجمع أقارب الضحايا خارج مكتب المدعي العام في حي إزتابالابا بالمدينة.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أثيرت مخاوف بشأن الإخفاقات الهيكلية المحتملة منذ افتتاح الخط في عام 2012.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، نكّست الأعلام في مدينة مكسيكو.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، لافتة كتب عليها "العقاب للمذنبين".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، انهار الجسر بينما كان القطار يسير فوقه.