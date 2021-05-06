العنف ضد المرأة: دعوات لاتخاذ إجراءات بشأن الأسلحة النارية في فرنسا بعد جريمة قتل وحشية

قبل 45 دقيقة

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دعت منظمات حقوق المرأة في فرنسا الحكومة إلى سحب الأسلحة من الأزواج والشركاء من أصحاب السوابق في ممارسة العنف، بعد جريمة قتل وحشية هزت البلاد.

وأطلقت زوج القتيلة، شاهيناز، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 31 عامًا، النار على زوجته وأضرم النار فيها ، بعد أقل من عام من الحكم عليه بتهمة العنف الأسري.

وهي المرأة التاسعة والثلاثون التي تقتل على يد شريك أو شريك سابق هذا العام.

وفتحت وزارتا العدل والداخلية تحقيقا في القضية.

وتجمع المئات في ميرينياك بالقرب من بوردو مساء الأربعاء ووضعوا الزهور في عزاء القتيلة.

وكتبت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا على تويتر "مرعوبة من هذه الجريمة النكراء ، أقدم دعمي المخلص لعائلة الضحية". "الكفاح ضد العنف المنزلي وقتل النساء مستمر".

تقول منظمة فرنسية لحقوق المرأة، لا فونداسيون دي فام (مؤسسة المرأة) ، إن الأسلحة النارية تستخدم في ثلث حالات قتل النساء على أيدي شركاء حاليين أو سابقين أو أفراد من الأسرة.

وقالت المنظمة في بيان يوم الأربعاء "القانون يشجع الشرطة على مصادرة الأسلحة من مرتكبي العنف الأسري. ولسبب وجيه: كل عام، تتم ثلث عمليات قتل النساء باستخدام سلاح ناري".

لكن لا فونداسيون دي فام قالت إن وزارة الداخلية تجاهلت "تحذيراتها المتكررة" بشأن أسلحة نارية في أيدي شركاء عنيفين، مؤكدة "ما كنا نخشاه قد حدث مرة أخرى".

ماذا حدث؟

وكشف المدعي العام في بوردو، الخميس أن المشتبه به، ويدعى منير ب ، البالغ من العمر 45 عامًا ، كان ينتظر في شاحنة خارج منزل زوجته المنفصلة عنه طوال اليوم قبل هجوم الثلاثاء.

عندما رآها في الشارع في نفس المساء، أطلق عليها الرصاص مرتين في ساقيها. أظهر تشريح الجثة أنها كانت لا تزال على قيد الحياة عندما سكب سائلاً قابلاً للاشتعال على جسدها وأشعل النار فيها.

كما هدد أحد الجيران الذي حاول التدخل.

قال المدعي العام إن منير ب فر من المكان واعتقل بعد حوالي 30 دقيقة.

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وأثناء التحقيق، قال إنه كان يريد "معاقبة" زوجته لكنه نفى نيته قتلها. وقال إنه حصل على الأسلحة المستخدمة في الهجوم من "مهاجرين غير شرعيين في المدينة".

جاءت شاهيناز إلى فرنسا من الجزائر عام 2015 بعد زواجها من منير ب. ولديها طفلان من زواج سابق وابن يبلغ من العمر خمس سنوات من زوجها الثاني.

في يونيو الماضي، حُكم عليه بالسجن 18 شهرًا ، تم تعليق نصفها ، بتهمة العنف المنزلي.

بموجب شروط الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، مُنع من الاتصال بزوجته السابقة أو الاقتراب منها.

وعندما اتصلت بالشرطة في مارس/آذار من هذا العام للإبلاغ عن تعرضها للهجوم من قبل زوجها، لم يتمكنوا من تحديد مكانه.

وطرحت المنظمة تساؤلات حول سبب عدم ارتداء منير ب لبطاقة إلكترونية وقت الهجوم.

وقالت آن سيسيل ميلفرت، رئيسة منظمة فرانس أنفو أنه تم توزيع حوالي 40 سوارًا إلكترونيًا فقط خلال العام السابق، على الرغم من موافقة الحكومة على استخدامها لمنع الشركاء العنيفين من خرق قواعد عدم الاقتراب والتعرض لشركائهن السابقات.

ما الذي تفعله فرنسا للتصدي للعنف ضد المرأة؟

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برزت قضية قتل النساء في فرنسا في عام 2019، عندما خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على العنف ضد المرأة.

وقُتلت 146 امرأة على يد أزواجهن أو شركائهن في ذلك العام، وفقًا لوزير العدل الفرنسي.

ورداً على ذلك ، اتخذت الحكومة تدابير تشمل المزيد من التمويل للإيواء الطارئ وزيادة حماية النساء المعرضات للخطر.

وفي العام الماضي، انخفض عدد النساء اللواتي قُتلن على يد شركائهن إلى 90 ، على الرغم من أن الجماعات الحقوقية تقول إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.

ما هو الوضع في أماكن أخرى من أوروبا؟

وتشير تقارير إلى أن فرنسا من بين الدول التي سجلت أعلى معدل لقتل النساء على يد شركائهن في أوروبا الغربية ، بمعدل 0.18 ضحية لكل 100 ألف امرأة ، وفقًا لأرقام يوروستات لعام 2017.

ويقارن هذا بمعدل 0.13 في سويسرا و 0.11 في إيطاليا و 0.12 في إسبانيا ، لكنه أقل من ألمانيا (0.23).

في عام 2019 ، سجلت إسبانيا الجريمة رقم الف لمقتل امرأة على يد شريكها منذ أن بدأ تسجيل الحوادث في عام 2003.

وطوّرت البلاد نظام المحاكم الخاصة المخصصة حصريًا لقضايا العنف الجنسي ضد المرأة.