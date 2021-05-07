إطلاق النار في إيداهو: تلميذة تطلق النار من مسدس وتصيب ثلاثة أشخاص في مدرسة بالولاية الأمريكية

قبل 29 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يطالب كثيرون بإصلاح قواعد حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة (أرشيف)

أطلقت تلميذة النار في مدرسة بولاية إيداهو الأمريكية، فأصابت اثنين من زملائها وأحد العاملين، بحسب الشرطة.

وأحضرت التلميذة، التي تبلغ من العمر 11 أو 12 عاما، مسدسا إلى مدرسة "ريجبي" في مدينة "بويز".

وبعد أن أطلقت التلميذة، التي تدرس بالصف السادس، النار، تمكنت مُعلّمة من نزع المسدس منها، واحتجزتها حتى وصلت الشرطة التي قبضت عليها، بحسب السلطات.

وقال مسؤولون إن من المتوقع نجاة الضحايا الثلاثة.

ولم يتبين على الفور دافع التلميذة، التي لم يُكشف عن اسمها.

وقال ستيف أندرسون، قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، إن الفتاة "أخرجت مسدسا من حقيبتها، وأطلقت عدة طلقات داخل المدرسة وخارجها"، مضيفا أنها من مدينة "إيداهو فولز" القريبة.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات إنفاذ القانون المحلية تحقيقا في الحادث.

صدر الصورة، Getty Images

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أولى خطواته الهادفة إلى تشديد الرقابة على الأسلحة، بعد عدة حوادث إطلاق نار جماعي.