دونالد ترامب: إغلاق تحقيق في محاولة الرئيس السابق "شراء صمت" ستورمي دانيلز

قبل 20 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، زعمت الممثلة ستورمي دانيلز أنها أقامت علاقة مع ترامب في عام 2006

أغلقت لجنة الانتخابات الفيدرالية في الولايات المتحدة تحقيقاً حول ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد انتهك قانون تمويل الحملات الانتخابية في انتخابات عام 2016.

وثارت مزاعم حينها بأن ترامب طلب من محاميه دفع أموال إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، مقابل عدم الحديث عن علاقة مزعومة بينهما.

وسُجن محامي ترامب، مايكل كوهين، في وقت لاحق بعد إدانته بتهم عدة.

وأعلنت لجنة الانتخابات الفيدرالية - وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن إنفاذ قانون تمويل الحملات الانتخابية - إغلاق القضية يوم الخميس.

وجاء هذا بعدما وصلت اللجنة، المنقسمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، إلى طريق مسدود بشأن اتخاذ قرار بخصوص القضية، خلال اجتماع مغلق في فبراير/ شباط.

وتساوت نتيجة تصويت اللجنة 2-2، وذلك بعد شهور من صدور تقرير داخلي رجّح وجود "أسباب للاعتقاد" بأن حملة ترامب انتهكت عمداً قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وقال العضوان الجمهوريان باللجنة، اللذان صوتا لصالح إغلاق القضية، إنهما خلُصا إلى أن المضي قدما في التحقيق لن يكون "أفضل استخدام لموارد الوكالة".

بالمقابل، انتقد العضوان الديمقراطيان هذا، قائلين في خطاب "الاستنتاج بأن دفع أموال، قبل 13 يوما من الانتخابات لإخماد قصة عمرها 10 سنوات أصبحت فجأة ذات أهمية إخبارية، لم يكن مرتبطا بالحملة، دون إجراء تحقيق، (هو استنتاج) يتحدى الواقع".

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، مايكل كوهين في جلسة أمام لجنة برلمانية في 2019

وكان المحامي مايكل كوهين قد أدلى بشهادة تحت القسم، قال فيها إن ترامب طلب منه دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات.

واعترف ترامب بتحويل المبلغ، لكنه أنكر العلاقة، ونفى ارتكاب أي مخالفة لقوانين الانتخابات.

ورداً على إسقاط القضية، قال كوهين في بيان لصحيفة نيويورك تايمز إن "المبلغ المالي دُفع بتوجيه من دونالد ترامب ولصالحه".

وأَضاف كوهين أن ترامب كان يجب أن يُدان مثلما أدين هو، وأبدى استغرابه من قرار لجنة الانتخابات الفيدرالية.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، نفى ترامب مزاعم إقامة علاقة مع الممثلة

ومن جهته، شكر ترامب في بيان بموقعه على الإنترنت اللجنة على إسقاط ما وصفه بـ"القضية الزائفة..المبنية على أكاذيب مايكل كوهين، المحامي الفاسد والمدان".

وحُكم على كوهين، الذي قال يوماً إنه مستعد لتلقي رصاصة من أجل ترامب، بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره بارتكاب انتهاكات عدة عام 2018، منها انتهاك قانون الحملات الانتخابية والكذب على أعضاء البرلمان.