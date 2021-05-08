شركة السكك الحديدية في فرنسا تحذر من مخاطر التقاط صور "سيلفي" على القضبان

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، FRÉDÉRIC SOLTAN/GETTY IMAGES

حذرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا الناس من التقاط صور لأنفسهم (سيلفي) على القضبان، وذلك مع زيادة في الحوادث المسجلة خلال وباء فيروس كورونا.

وقالت الشركة إن بعض الأشخاص يتسللون ويعرضون أنفسهم لخطر كبير من أجل التقاط مثل هذه الصور في وقت يشهد تقليل خدمات القطارات والمراقبة.

ومن المقرر أن تستمر الشركة في نشر سلسلة من رسائل الفيديو حتى الشهر المقبل، للتحذير من هذا السلوك.

وبدأت شركة السكك الحديدية الفرنسية يوم الاثنين نشر سلسلة الفيديوهات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم "على القضبان". وقالت الشركة إن محتوى المنشورات "مستوحى من أحداث واقعية".

وتستخدم الحملة أيضا شعارات، منها "التقاط صور على قضبان السكك الحديدية (ينطوي على) مقامرة بألا تتمكن من التقاط أي صور أخرى أبدا".

كما سلطت الشركة الضوء على مخاطر هذا السلوك، مثل الدهس بالقطارات، أو التعرض للصعق الكهربائي، أو السقوط الذي يشكل خطرا على الحياة.

وأكدت الشركة أن إرشادات جديدة سوف تنشر كل أسبوع في إطار حملة مستمرة تستهدف الحد من المخاطر.

وتضمنت إجراءات احترازية، تطبقها فرنسا منذ العام الماضي للحد من تفشي الوباء، تقليل عدد القطارات وأعمال الصيانة وأنشطة المراقبة.

ورجحت الشركة أن تكون هذه الإجراءات وراء زيادة عمليات التسلل على نحو غير قانوني والتقاط صور تُنشر لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام.

"كل أسبوع في فرنسا، تقع حادثة دامية بالقرب من أو على السكك الحديدية بسبب سلوك محفوف بالمخاطر"، بحسب الشركة.