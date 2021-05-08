"القمار دفعني للسرقة .. لكنهم اكتشفوني في النهاية"

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تقول دانييل: "كان عمري حوالي 18 أو 19 عامًا عندما أصبحت مدمنة على القمار".

وتضيف "في البدء، كانت 20 جنيهًا إسترلينيًا قامرتُ بها عبر الإنترنت وفزت بـ 1000 جنيه إسترليني ثم ساءت الأمور بسرعة".

وقبل أن تعرف ذل ، كانت دانييل تستخدم قرضها الطلابي وحتى فاتورة الهاتف للمقامرة عبر الإنترنت.

وتقول "كنت في وضغ سيء وأحتاج لسد فراغ في حياتي. يفترض الناس أن كل شخص يفعل ذلك يكون دافعه هو كسب المال أو إشباع رغبة من رغباته، لكنه منعني من الشعور بالوحدة والقلق."

تُظهر الإحصاءات التي نشرتها مؤسسة "غيم كير" الخيرية للمقامرة أنه من بين 38404 مكالمة استقبلها خط المساعدة الخاص بها بين عامي 2019-2020، كان ستة من كل عشرة من أشخاص يبلغون من العمر 35 عامًا أو أقل من ذلك بكثير.

وتشكل هذه الفئة العمرية أيضًا أكثر من نصف أولئك الذين يتلقون العلاج، وفقًا لخدمة العلاج الوطنية للمقامرة.

دانييل تبلغ من العمر 24 عامًا الآن وتقول إن نقطة التحول كانت العام الماضي عندما "بدأت في سرقة الأموال من العمل ووصل المبلغ الإجمالي حوالي 70 ألف جنيه إسترليني عندما اكتشفت قصتي.

"أحسستُ في الواقع بوزن ثقيل على كتفي لأعترف بذلك وأقبل أنني بحاجة إلى المساعدة."

فقدت دانييل وظيفتها وأحيلت قضيتها إلى المحكمة في وقت سابق من هذا العام. اعترفت بالسرقة والمحاسبة الكاذبة وحُكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ و 175 ساعة من خدمة المجتمع.

تقول إنها كانت محظوظة لأنها تلقت المشورة والدعم من عائلتها منذ ذلك الحين، لكنها تعتقد أن مزيدا من المساعدة الموجهة يجب أن تكون متاحة للشباب الذين يعانون من إدمان القمار.

وتقول دانييل: "هناك حاجة إلى مزيد من التعليم في المدارس حول القمار وإدارة الأموال".

"إنها مشكلة كبيرة بالنسبة للأشخاص الذين يكبرون".

وتضيف "كما وصف لي طبيبي أدوية للاكتئاب والقلق كما لو كان ذلك سيصلح كل شيء ، لكن هذه ليست الطريقة التي يُعالج بها الإدمان."

التقت دانييل بمقامرين آخرين في فترة التعافي من خلال شبكة تسمى توكجين، التي تسعى إلى التوعية وفهم أضرار المقامرة، وقد أنشئها في عام 2020طالب طب في سنته الخامسة، يدعى كيشان باتيل.

يقول باتيل "تأثرت بشكل كبير بإدمان والدي".

ويضيف "كانت هناك أوقات عاشت فيها عائلتي في ضائقة مالية شديدة وكانت هناك وصمة عار ثقافية كبيرة في الوسط الذي أعيش فيه أيضًا، حيث لا يرغب الناس في التحدث إلينا بسبب ذلك."

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توفي والد كيشان منذ ثماني سنوات وعايش ابنه التأثير العاطفي والعقلي للمقامرة مباشرة.

لكنه يقول إنه لا يُنظر إلى الأمر على أنه مشكلة صحية بالطريقة نفسها التي يُنظر بها إلى إدمان المخدرات أو الكحول: "هناك إرشادات للمهنيين الصحيين حول هذه القضايا، ولكن يتم إهمال القمار عندما لا ينبغي ذلك".

ويود كيشان أن يصبح شيئًا يفكر فيه الأطباء في سؤال المرضى المعرضين للخطر، بالطريقة نفسها التي قد يفعلون بها مع الإدمان الأخرى".

ويضيف "مجرد سؤال بسيط مثل" هل تقامر؟ " يمكن أن تساعد في فتح المحادثة. إنها مشكلة صحية خطيرة حقًا نحتاج إلى معالجتها. "

"ساءت الأمور كثيرًا عندما بلغت 18 عامًا "

تشير الأرقام الصادرة عن لجنة المقامرة لعام 2018 إلى أن 1.7٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا في إنجلترا وويلز واسكتلندا يصنفون على أنهم مقامرون يعانون من مشاكل.

إنه شيء يمكن لروس، وهو الآن في العشرينات من عمره، أن يفهمه، قد بدأ عندما كان طفلاً.

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ويقول روس "كنت في الثانية عشرة من عمري عندما كنت أقامر في متجر قريب للمراهنات والقمار، مستخدمًا كل أموالي من ورقي. كنت أقترض المال من الأصدقاء عندما أستطيع ذلك".

وأضاف "لكن الأمور ساءت كثيرًا عندما بلغت 18 عامًا ويمكنني القيام بذلك بشكل قانوني.

"كان معظمها في الحانات على ماكينات اللعب. قمت ببعض الأشياء القاتمة جدا التي لا أفخر بها، مثل السرقة من العائلة والأصدقاء حتى أتمكن من المقامرة."

بدأ براي آش أيضًا القمار عندما كان طفلاً ، لكنه قال إن الأمر خرج عن السيطرة عندما بلغ 18 عامًا.

ويقول: "عندما ذهبت إلى الجامعة، كانت هذه هي المرة الأولى التي أملك فيها مبالغ كبيرة من المال في حسابي، وفي إحدى المرات راهنت على قرضي الجامعي بالكامل خلال 24 ساعة".

وتصاعدت الأمور بسرعة عندما بدأ العمل ، وأصبح بإمكانه الحصول على قروض وبطاقات ائتمان أكبر.

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يقول براي "كنت أقامر طوال اليوم، وفي النهاية فقدت وظيفتي وانتهى بي المطاف في إعادة التأهيل، الأمر الذي ساعدني كثيرًا".

يبلغ عمر براي الآن 28 عامًا وقد أمضى 14 أسبوعًا في إعادة التأهيل بسبب إدمانه. أصبح منذ ذلك الحين يعمل في جمعية خيرية لمساعدة الآخرين على التخلص في إدمان القمار.

ويقول: "إن الإحالات إلى العلاج آخذة في الازدياد، خاصة بين الشباب". "أود أن أرى العاملين في مجال المقامرة وهم يتبرعون بمزيد من الأموال من أجل هذه الخدمات ، لأنه يتم في الوقت الحالي كمساهمة تطوعية."

أما بالنسبة لروس، فيقول إن نقطة التحول بالنسبة له جاءت عندما وصل إلى الحضيض.

"كنتُ على وشك إنهاء كل شيء ... أصبحت حياتي غير قابلة للإدارة بسبب إدماني. في تلك المرحلة كنت أعرف أنني بحاجة إلى المساعدة وكنت محظوظًا جدًا للحصول على ذلك من صديقتي وأصدقائي وعائلتي.